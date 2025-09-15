Drones russes : la colère monte dans l’OTAN après une nouvelle intrusion, Moscou accuse Kiev

Drapeau de la Russie Photo : DR

La Roumanie hausse le ton face à Moscou après un épisode qui ravive les inquiétudes sécuritaires en Europe de l’Est. L’ambassadeur russe à Bucarest, Vladimir Lipaïev, a été convoqué pour recevoir une protestation ferme de la diplomatie roumaine, à la suite du survol de son territoire par un drone attribué à la Russie. L’information a été rapportée par plusieurs médias dont Arab news.

Bucarest dénonce, Moscou contre-attaque

Le ministère roumain des Affaires étrangères a accusé la Russie d’un acte jugé « irresponsable » qui viole sa souveraineté. Bucarest demande à Moscou de prévenir toute nouvelle incursion, estimant que ces survols répétés fragilisent la stabilité régionale. Pour la Roumanie, chaque appareil qui franchit ses frontières n’est pas seulement une intrusion technique : c’est une remise en cause de la sécurité collective, à l’heure où le pays s’appuie sur l’OTAN pour garantir sa défense.

En face, la Russie rejette catégoriquement ces accusations. L’ambassade à Bucarest a qualifié la démarche roumaine d’« infondée » et affirme ne pas avoir obtenu de preuves claires sur l’origine du drone. Moscou va plus loin en soutenant que l’épisode résulterait d’une « provocation » orchestrée par Kiev pour pousser les alliés européens dans une confrontation plus directe avec la Russie.

Des précédents inquiétants en Pologne

Cet incident n’est pas isolé. Quelques jours plus tôt, la Pologne avait elle aussi été confrontée à l’intrusion d’un drone russe. Varsovie avait immédiatement déclenché son dispositif aérien, envoyant des F-16 pour suivre l’appareil. Les autorités polonaises avaient dénoncé une atteinte grave à leur souveraineté et appelé à une vigilance accrue des alliés. L’épisode avait provoqué un vif débat au sein de l’OTAN, soulignant les risques d’escalade liés à ces incursions qui semblent tester les limites de la tolérance occidentale.

Une tension aux répercussions multiples

Alors que la Roumanie réclame des garanties et que la Pologne reste sur le qui-vive, l’OTAN se retrouve placée devant un dilemme. Faut-il renforcer encore la dissuasion au risque d’une surenchère militaire, ou privilégier l’apaisement au prix d’une exposition accrue aux provocations ? Moscou, de son côté, persiste à nier toute responsabilité et retourne l’accusation vers Kiev.