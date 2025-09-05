Édulcorants : une étude alerte sur des effets sur la santé cérébrale

Unsplash

Une alimentation équilibrée repose sur des choix biologiques et non transformés, limitant au maximum les produits industriels. Les aliments bio, riches en nutriments et exempts de substances chimiques, contribuent à une santé globale optimale. Éviter les aliments ultra-transformés, souvent chargés d’additifs et de sucres artificiels, permet de réduire les risques de maladies chroniques et de favoriser un bien-être physique et mental durable.

Les édulcorants artificiels, comme l’aspartame ou la saccharine, sont omniprésents dans les boissons light, les desserts et les snacks, souvent présentés comme des alternatives saines au sucre ajouté (à différencier du sucre naturel, qu’on retrouve dans les fruits, par exemple). Pourtant, leur consommation régulière soulève désormais des questions, notamment en raison de leurs effets potentiellement néfastes sur la santé.

Publicité

Les édulcorants sous le feu des critiques

Une étude récente de l’Université de São Paulo, menée sur 12 000 participants brésiliens pendant huit ans, révèle des risques inquiétants. Les participants consommant régulièrement des édulcorants montrent un déclin cognitif 62 % plus rapide, équivalent à un vieillissement cérébral accéléré de 1,6 an, surtout chez les moins de 60 ans. Ces résultats, publiés dans une revue scientifique, pointent un impact préoccupant sur les fonctions cognitives et cible les édulcorants comme principal responsable.

Un sujet encore controversé

Ces conclusions relancent le débat sur les édulcorants. Si certains experts alertent sur leurs dangers, l’industrie conteste ces résultats, estimant qu’ils n’établissent pas de lien de causalité direct. D’autres recherches ont évoqué des risques accrus de cancer ou de diabète, mais l’absence de consensus scientifique rend les recommandations difficiles.

Au-delà des édulcorants, une hygiène de vie saine reste essentielle : dormir suffisamment, bouger régulièrement, s’hydrater et privilégier des aliments naturels permettent ainsi de limiter les risques de développer une maladie potentiellement grave à l’avenir. In fine, adopter un mode de vie équilibré demeure la clé pour préserver sa santé physique et mentale.