Covid-19 : un symptôme imprévu du variant "Frankenstein" à surveiller

Si les confinements liés au covid-19 ressemblent, de plus ne plus, à un lointain souvenir… La menace plane toujours. En effet, le virus circule toujours et récemment, le variant Frankenstein a suscité la crainte de voir une nouvelle hausse importante des cas être enregistrée.

Deux nouveaux variants ont également été détectés en Grande-Bretagne. Il s’agit des variants Stratus (XFG) et Nimbus (NB.1.8.1). Ces deux variants présenteraient des caractéristiques génétiques qui pourraient augmenter leur transmissibilité, même si leur gravité reste comparable à celle des souches antérieures. Cependant, les symptômes associés resteraient assez modérés.

La confusion mentale, un nouveau symptôme du covid ?

Cependant, un nouveau type de symptôme se serait dévoilé. Il s’agit de la confusion mentale (désorientation, difficultés à réfléchir ou à penser de manière claire). Assez nouveau, il nécessite une prise en charge rapide chez les médecins, notamment si vous souffrez de comorbidités (diabète, troubles rénaux).

Pris en charge rapidement, ce symptôme et plus globalement le virus, sont mieux gérés, permettant ainsi d’éviter des complications autrement plus importantes. Si le virus est moins grave et mortel que ce qu’il n’a été en 2020, la vigilance reste de mise. Les personnes les plus âgées ou les plus fragiles doivent continuer à se faire accompagner par le médecin, même si les symptômes semblent être plutôt légers.

Covid-19, un lourd héritage à porter

Selon les chiffres de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), ce sont plus de 7 millions d’individus qui ont trouvé la mort à cause du COVID-19. Les chiffres pourraient toutefois être plus élevés, notamment parce qu’au début de la pandémie, il était quasiment impossible d’effectuer les décomptes. L’héritage de cette maladie est donc très lourd à porter et les autorités sont claires à ce sujet, il est impératif de continuer à être suivi du point de vue médical, pour éviter de nouveaux drames humains.