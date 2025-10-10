Sommeil : pourquoi vous devriez éviter de dormir dans cette position

Pour certains, dormir est très compliqué. On estime que, dans le monde, 15 à 20 % de la population est atteinte d’insomnie. Sur cette part de la population, 9% des personnes concernées souffriraient d’une forme sévère. L’impact de leurs insomnies serait donc extrêmement élevé, au quotidien.

Si le stress, les modes de vie, le travail jouent, la position dont nous dormons pourrait aussi avoir un impact. En effet, la posture adoptée influencerait, selon cette nouvelle étude, notre capacité à dormir et surtout, à vraiment se reposer ou à se régénérer. La position sur le dos serait, en tous points de vue, la plus optimale. En revanche, pas question de dormir sur le ventre.

Pourquoi il ne faut pas dormir sur le ventre ?

Cette habitude pourrait avoir de graves conséquences sur la santé, notamment sur le cerveau et le système musculo-squelettique. Concrètement, dormir sur le ventre comprime les voies respiratoires. Résultat, cette position, bien que prisée, limite considérablement l’apport en oxygène, ne permettant donc pas de rester aussi longtemps que souhaité en phase de sommeil profond.

Or, le sommeil profond est absolument essentiel. Cette phase de repos permet d’éliminer les toxines du cerveau, surtout celles associées au développement des troubles neurodégénératif. Une mauvaise oxygénation la nuit augmente les risques de fatigue cognitive, de troubles de la concentration et, à long terme, de problèmes neurologiques potentiellement graves.

La colonne vertébrale et le coup, exposés

Dormir sur le ventre a un autre impact, sur la colonne vertébrale et le coup, cette fois-ci. En effet, une telle posture implique que la tête soit en rotation prolongée (elle est de côté, alors que le corps est de face). Au réveil, il n’est pas rare, selon cette étude, de souffrir de tensions musculaires, voire de douleurs articulaires, au niveau de la nuque. Cela peut aller jusqu’aux lombaires, pour les personnes les plus fragiles et les plus sensibles.

Mais les scientifiques vont plus loin. D’après une autre étude réalisée, le fait de dormir sur le ventre compresse la cage thoracique. Les mouvements respiratoires sont ainsi limités, car l’abdomen étant face au matelas, les poumons ne peuvent récupérer tout l’air dont ils ont besoin. Moins d’air signifie quelques micro-réveils (même imperceptibles) et, in fine, un sommeil moins réparateur.