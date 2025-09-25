Élections générales au Bénin : Le parti LD se dote d’une salle informatique

Le parti de l’ancien président Boni Yayi se dote d’un nouvel outil technologique pour mieux préparer les prochaines échéances électorales. Une salle informatique, spécialement conçue pour centraliser et traiter les données liées aux candidatures et aux scrutins, a été inaugurée et confiée aux responsables du parti. Boni Yayi en personne a visité les installations avant d’en remettre officiellement la gestion.

Selon le député Patrick Djivo, secrétaire chargé des questions électorales, cette salle a pour vocation de traiter l’ensemble des dossiers relatifs aux élections communales, législatives et présidentielles. « À partir de très bientôt, c’est ici que nous allons saisir nos différents les données de nos candidats, puis transférer leurs dossiers à la Céna. C’est une manière de dire à la population béninoise que toutes les dispositions sont prises pour une élection réussie », a-t-il expliqué.

Confiance et mobilisation

L’objectif affiché est clair : garantir la fiabilité et la rapidité dans le traitement des données électorales. « Rien ne doit nous manquer », insiste Patrick Djivo, soulignant que l’infrastructure permettra de transmettre des résultats en temps réel. Le parti affirme ainsi sa détermination à participer pleinement à la compétition électorale. « Nous disons déjà à la population de ne pas s’inquiéter. Le jour du vote, les électeurs doivent se rendre aux urnes avec confiance, car les dispositions sont prises pour leur donner les résultats à temps », a déclaré le secrétaire aux questions électorales. Selon lui, le parti se dit même en mesure d’annoncer les tendances une heure après la clôture du scrutin. « La victoire sera au rendez-vous, si Dieu le veut », a-t-il conclu.