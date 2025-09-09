Éliminatoires Mondial 2026 : Les Guépards du Bénin corrigent le Lesotho

Photo : Ministère des Sports

Le Bénin s’est offert une soirée parfaite ce mardi 9 septembre 2025 au Stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan. Opposés aux Crocodiles du Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Guépards ont livré une prestation aboutie, ponctuée par un large succès (4-0). Un résultat qui consolide leur deuxième place du groupe et nourrit leurs ambitions de qualification historique.

Dès l’entame, les Guépards ont imposé leur rythme. À la 6ᵉ minute, Steve Mounié a ouvert la marque, plaçant ses coéquipiers sur de bons rails. Moins de vingt minutes plus tard, Andréas Hountondji a doublé la mise (23ᵉ), avant que Imrân Assani n’aggrave le score d’une frappe limpide à la 34ᵉ minute. À la pause, le tableau affichait déjà 3-0, symbole d’une domination offensive et d’une solidité défensive irréprochable.

Olaitan parachève la démonstration

En seconde période, les Guépards ont géré leur avance avec maturité, tout en restant menaçants. C’est Junior Olaitan, à la 67ᵉ minute, qui a inscrit le quatrième but, scellant une victoire sans appel et confirmant la supériorité béninoise. Avec ce succès, le Bénin totalise désormais 14 points et conserve sa place de dauphin du groupe, derrière l’Afrique du Sud (17 points). La sélection devance la Nigeria et le Rwanda (11 points chacun), tandis que le Lesotho (6 points) et le Zimbabwe (4 points) ferment la marche.

La dernière ligne droite s’annonce intense. Pour espérer valider son ticket pour la Coupe du monde 2026, le Bénin devra aller chercher des points précieux lors de ses prochains déplacements au Rwanda et au Nigeria. Deux chocs à haute intensité qui détermineront si les Guépards peuvent transformer cette campagne prometteuse en véritable exploit.