Elon Musk lance « Macrohard » pour concurrencer Microsoft aux États-Unis

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Le milliardaire Elon Musk a officialisé la création de « Macrohard », une initiative de sa société xAI visant à bâtir une entreprise logicielle entièrement animée par l’intelligence artificielle. L’annonce a été faite aux États-Unis à la fin de l’été 2025, avec pour ambition de rivaliser directement avec Microsoft. Le projet, décrit par Musk comme sérieux malgré son appellation ironique, se traduit déjà par une vague de recrutements. L’enjeu majeur porte sur la capacité à développer une offre logicielle capable de s’imposer face aux géants établis. Les observateurs surveillent de près la concrétisation de cette stratégie encore à ses débuts.

Une entreprise logicielle pensée comme un rival d’ampleur

Macrohard s’appuie sur l’idée de reproduire les activités d’une société de logiciels par le biais d’agents IA. Selon les documents déposés auprès des autorités américaines, la marque couvre un large éventail d’applications : développement de code, génération de contenu ou automatisation de tâches. Les premières offres d’emploi publiées par xAI témoignent d’une volonté de constituer une équipe technique capable de donner forme à ce concept. Musk a résumé son approche en expliquant vouloir « simuler une entreprise logicielle avec l’IA ».

Cette ambition s’inscrit dans un marché déjà fortement dominé par des acteurs historiques tels que Microsoft. L’entreprise de Bill Gates s’est imposée au fil des décennies comme un pilier du logiciel mondial grâce à ses systèmes d’exploitation et ses suites bureautiques. En se positionnant face à ce modèle, Musk tente de rééditer une stratégie de confrontation avec un géant installé. Ce choix interpelle sur les capacités techniques et financières nécessaires pour qu’une structure reposant uniquement sur des agents autonomes puisse répondre aux standards industriels.

Publicité

Des précédents de rivalités technologiques et un contexte stratégique

Le parcours d’Elon Musk est marqué par des confrontations avec d’autres figures de la tech. Lors de la montée en puissance de Tesla, il s’était trouvé en concurrence directe avec Jeff Bezos, qui avait investi massivement dans des technologies spatiales via Blue Origin, tandis que Musk développait SpaceX. Plus tôt, ses positions sur les paiements en ligne l’avaient opposé à Peter Thiel et aux premiers acteurs de la finance numérique. Ces épisodes montrent une constante : Musk n’hésite pas à engager ses entreprises sur le terrain des grands groupes, cherchant à redéfinir les équilibres du marché.

Le lancement de Macrohard intervient alors que les régulations américaines sur l’intelligence artificielle se précisent, notamment concernant la transparence des données et la sécurité des systèmes. La création d’une société reposant uniquement sur l’IA soulève donc des questions légales et économiques. Les coûts d’infrastructure nécessaires pour entraîner et faire fonctionner ces modèles à grande échelle constituent un autre défi majeur. Plusieurs analystes estiment que des partenariats technologiques, dont certains pourraient être explorés à travers des accords commerciaux, seront déterminants pour donner corps à ce projet. À ce stade, Macrohard reste une initiative en phase de constitution, sans produit opérationnel rendu public.