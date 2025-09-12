Elon Musk s’est donné pour mission de dominer le secteur des télécoms

Elon Musk (Getty Images)

Il y a quelques années, Elon Musk surprenait le monde en annonçant Starlink, une constellation de satellites destinée à fournir une connexion Internet haut débit partout sur la planète. Beaucoup y voyaient un pari fou, presque irréalisable. Pourtant, le projet a rapidement trouvé son public, notamment dans les zones reculées où les opérateurs traditionnels n’avaient jamais investi massivement. De service complémentaire pour combler les zones blanches, Starlink est peu à peu devenu un acteur capable de défier les modèles établis dans les télécoms. Et Musk, fidèle à sa réputation d’entrepreneur visionnaire, ne se contente plus de jouer les outsiders.

Des satellites transformés en antennes relais

L’homme d’affaires ambitionne désormais de transformer Starlink en véritable opérateur mobile, avec des services capables de rivaliser avec les géants du secteur. Sa dernière opération illustre bien cette volonté : le rachat du spectre d’EchoStar pour 17 milliards de dollars. Derrière cette somme colossale se cache un élément stratégique. Le spectre électromagnétique, qui regroupe les fréquences radio utilisées par la 4G et la 5G, est le nerf de la guerre dans les télécommunications modernes. Disposer de bandes supplémentaires signifie pouvoir offrir plus de capacité, plus de vitesse et surtout une connexion plus fiable.

Aujourd’hui, SpaceX compte déjà 8 140 satellites Starlink en orbite, dont 657 sont configurés pour communiquer directement avec les téléphones. Ces engins agissent comme des antennes relais en orbite, capables de court-circuiter l’infrastructure terrestre. En d’autres termes, Musk prépare un monde où l’utilisateur n’aurait plus besoin de dépendre des tours de transmission des opérateurs traditionnels : son smartphone pourrait se connecter directement à l’espace.

Une stratégie pour bousculer les géants des télécoms

La manœuvre s’apparente à un jeu d’échecs où Musk déplace ses pièces avec une précision chirurgicale. Avec ce nouveau spectre, Starlink ne se limite plus à l’Internet par satellite : il se rapproche d’un modèle où il deviendrait un concurrent frontal pour des poids lourds du secteur. L’idée peut sembler futuriste, mais elle repose sur une base déjà en place. Les satellites en orbite basse réduisent considérablement la latence, rendant la communication presque aussi fluide qu’avec un réseau terrestre.

Si ce projet aboutit, les implications sont énormes. Dans les pays où les infrastructures mobiles sont encore fragiles, un opérateur spatial comme Starlink pourrait offrir un accès direct à des millions de personnes. Pour les géants historiques, c’est une menace redoutable : leurs tours de transmission, si coûteuses à entretenir, pourraient devenir obsolètes dans certaines zones. Musk ne vise donc pas seulement les clients des campagnes américaines ou africaines, mais le cœur même du marché mondial des télécoms. Avec Starlink, Elon Musk ne se contente plus de fournir Internet aux oubliés du numérique. Il s’attaque désormais au trône des opérateurs classiques, en misant sur la puissance de l’espace pour redistribuer les cartes.