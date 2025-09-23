Elon Musk: son père Errol visé par des accusations d’abus sexuels sur mineur (il dément)

Errol Musk ©Photo by Torbjörn Selander / Expressen / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP

Errol Musk, le père du patron de Tesla, Elon Musk, fait l’objet d’accusations d’abus sexuels impliquant plusieurs enfants et beaux-enfants. L’information a été rapportée par le New York Times. Les faits supposés, rapportés par la presse américaine, remonteraient à plus de trente ans en Afrique du Sud et auraient ressurgi récemment en Californie. L’homme d’affaires nie catégoriquement ces allégations qu’il qualifie d’« absurdes ». Cette affaire réactive les tensions anciennes entre Errol Musk et son fils, Elon, qui a déjà publiquement décrit leur relation comme profondément brisée.

Des accusations anciennes et réitérées

Selon une enquête du New York Times, cinq enfants et beaux-enfants de Errol Musk, 78 ans, auraient affirmé avoir subi des abus de sa part. Les documents examinés incluent des dossiers de police, des éléments de procédures judiciaires, ainsi que des témoignages recueillis par des travailleurs sociaux et des proches. L’un des premiers signalements daterait de 1993, lorsqu’une belle-fille âgée de quatre ans aurait confié à ses proches avoir été touchée par Errol dans la maison familiale en Afrique du Sud.

Ces soupçons n’auraient pas totalement disparu avec le temps. En 2023, un garçon de cinq ans aurait dit à un membre de la famille qu’il avait été touché de manière inappropriée. Un travailleur social aurait alors tenté d’alerter les autorités et d’initier une intervention. Toutefois, ces procédures n’ont pas conduit à des poursuites pénales publiques. Errol Musk, interrogé sur ces accusations, a rétorqué qu’il s’agissait de « fausses histoires » inventées par certains proches, tout en affirmant qu’il restait en bons termes avec son fils Elon.

Le cadre juridique en Afrique du Sud et aux États-Unis prévoit que les accusations de cette nature peuvent être rouvertes, même des années plus tard, si de nouveaux témoignages ou preuves apparaissent. C’est ce qui pourrait expliquer la réapparition de ces dossiers dans la presse internationale. Ces éléments, dont l’authenticité est encore à examiner, posent la question de la protection des enfants et des délais de prescription différents selon les juridictions.

Une relation père-fils marquée par les rancunes

Le retentissement de ces révélations s’ajoute à une relation familiale déjà profondément abîmée. Elon Musk, aujourd’hui âgé de 54 ans, a plusieurs fois exprimé son ressentiment envers son père. En 2017, il déclarait dans un entretien qu’Errol avait commis « presque toutes les mauvaises choses imaginables ». Dans une biographie parue en 2023, il expliquait ne plus entretenir de contact avec lui. Ces prises de position publiques traduisent un éloignement ancien, nourri par des conflits personnels et par le rejet de comportements jugés inacceptables.

Cette distance a aussi été renforcée par des épisodes familiaux controversés, notamment lorsque Errol Musk a eu deux enfants avec Jana Bezuidenhout, qui avait grandi comme sa belle-fille. Cet épisode a choqué une partie du cercle familial et accentué la fracture avec Elon. Les tensions, régulièrement évoquées dans la presse internationale, s’inscrivent désormais dans une chronologie où les nouvelles accusations viennent apporter une dimension judiciaire et sociale à un conflit jusqu’ici surtout personnel.

Les déclarations d’Errol Musk, qui nie en bloc, contrastent fortement avec celles de son fils. Le patron de Tesla et de SpaceX n’a pour l’heure pas commenté ces nouvelles accusations, mais ses précédentes prises de parole permettent d’anticiper une absence de rapprochement. Pour les observateurs, ces révélations pourraient relancer l’intérêt médiatique autour d’un père longtemps décrit comme un personnage controversé en Afrique du Sud.