Alors que le conflit russo-ukrainien continue de polariser le monde, l’essentiel des pays occidentaux soutenant l’Ukraine, la Russie s’appuie sur ses alliés historiques, dont la Chine. Dans ce contexte, la rencontre et les interactions entre Vladimir Poutine et Xi Jinping revêtent une attention particulière, tant sur le plan politique que symbolique.

Lors du défilé militaire organisé à Pékin pour marquer le 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un moment pour le moins inattendu a été capté par les micros. Selon Reuters, alors qu’ils marchaient côte à côte, Poutine et Xi Jinping ont discuté de sujets peu communs pour un événement officiel : la longévité humaine, les transplantations d’organes et même l’idée d’atteindre une forme d’immortalité.

Selon la description de Reuters, Poutine a déclaré : « La biotechnologie est en développement continu. Les organes humains peuvent être transplantés en continu. Plus on vit longtemps, plus on rajeunit, et on peut même atteindre l’immortalité ». Xi Jinping a renchéri sur cette perspective, reprenant des propos similaires en indiquant que « les humains pourraient vivre jusqu’à 150 ans ».

Si cette conversation a pu surprendre, elle illustre un intérêt partagé pour les avancées scientifiques liées à la longévité et à la médecine de pointe. Elle souligne aussi comment les alliances stratégiques se manifestent parfois dans des discussions informelles, révélant des ambitions qui dépassent la simple sphère militaire ou diplomatique. Le défilé, conçu pour montrer la puissance militaire et la mémoire historique de la Chine, a ainsi été marqué par un moment presque surréaliste, mêlant science, politique et enjeux géopolitiques.