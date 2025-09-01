Exposition Universelle d’Osaka 2025: Le Bénin met en avant sa culture et son potentiel économique

Le 29 août 2025, le Bénin a marqué un temps fort lors de sa Journée nationale organisée dans le cadre de l’Exposition Universelle d’Osaka. Cette célébration a permis de présenter au public international la diversité culturelle, le dynamisme économique et les ambitions de développement du pays, sous le thème “Benin Horizons : A journey of culture and opportunities”.

La Journée nationale du Bénin a réuni plusieurs centaines de participants, parmi lesquels des représentants institutionnels, des investisseurs et des acteurs culturels. La cérémonie officielle a été ouverte par Yasushi Misawa, Vice-Commissaire général de l’exposition, et suivie par l’intervention de Jean-Michel H. Abimbola, ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Un événement diplomatique et culturel stratégique

De nombreuses personnalités japonaises ont pris part à l’événement, notamment Katsuei Hirasawa, député, Yoshikatsu Noda, maire de Higashi Osaka, et Toru Takahashi, vice-maire d’Osaka. La présence d’Oussouby Sacko, Deputy Chairperson de l’Association Expo 2025, a renforcé la portée internationale de cette journée. Les discours ont insisté sur l’importance des échanges économiques et culturels et sur la volonté du Bénin de consolider son image de partenaire stratégique sur la scène mondiale.

L’après-midi a été marqué par des visites protocolaires des pavillons participants. Les délégations se sont rendues au pavillon japonais, centré sur l’innovation durable, puis au pavillon béninois, qui met en lumière l’histoire, les réformes et les atouts touristiques du pays. Le parcours s’est poursuivi au pavillon du Brésil, avec lequel le Bénin entretient des liens culturels étroits, et s’est achevé au pavillon de la Serbie, en vue de l’Expo 2027. Ces échanges ont permis d’envisager de futures collaborations économiques et touristiques.

L’exposition a offert au Bénin l’opportunité de valoriser son patrimoine culturel et son génie créatif auprès du public international. Grâce à la collaboration entre l’Agence Bénin Tourisme et l’ADAC, un programme artistique a mis en avant la diversité des talents béninois. La collection Couleur Indigo, avec ses créations textiles raffinées, a captivé les visiteurs, portée par la voix de l’artiste Pépé Oleka et les performances de la troupe Les Pépit’Arts, rejointes par le musicien japonais Chudo Saito.

Le pavillon béninois, conçu autour du concept “Benin Horizons”, a permis aux visiteurs de découvrir des contenus interactifs et des créations artistiques reflétant la modernité et la richesse historique du pays. Les organisateurs ont profité de cette tribune pour renforcer la visibilité du Bénin auprès des investisseurs étrangers et présenter les réformes menées pour dynamiser les secteurs clés, notamment le tourisme, l’artisanat et l’innovation technologique.

La journée s’est conclue par une réception officielle dans une ambiance conviviale. Les invités ont pu apprécier les prestations musicales de Pépé Oleka et des Pépit’Arts, tout en échangeant autour d’un buffet fusion favorisant les rencontres entre diplomates, opérateurs économiques et acteurs culturels.

Par sa participation, le Bénin confirme son ambition de se positionner comme un pôle culturel et économique majeur en Afrique de l'Ouest et de renforcer son attractivité auprès du reste du monde.