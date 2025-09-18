Face à la Russie, un autre pays européen change sa doctrine militaire

Photo LNT

Le gouvernement danois a annoncé mercredi l’acquisition de nouvelles armes de précision à longue portée, une première pour le pays nordique. Cette décision illustre un tournant stratégique destiné à renforcer la dissuasion nationale et à anticiper des menaces jugées durables. Le ministère de la Défense a précisé que ces équipements concerneraient des missiles et des drones, sans préciser encore le modèle retenu. Le choix du Danemark s’inscrit dans une dynamique plus large de réévaluation des politiques de défense en Europe. L’enjeu clé demeure la capacité à atteindre des cibles éloignées et à protéger le territoire face à des scénarios de haute intensité.

Un investissement qui modifie l’approche militaire du Danemark

Selon le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen, ces capacités permettront de neutraliser des infrastructures militaires adverses, qu’il s’agisse de rampes de missiles ou de sites de lancement de drones. Le gouvernement qualifie cette orientation de « changement de paradigme », marquant une rupture avec des décennies de défense essentiellement centrée sur la protection territoriale immédiate. Aucun chiffre officiel n’a encore été communiqué sur le montant de l’investissement, mais les autorités affirment que la décision a été intégrée dans les plans de défense adoptés par le parlement.

La première ministre Mette Frederiksen a justifié cette évolution par la nécessité d’anticiper une menace qui, selon elle, « restera présente pour de nombreuses années ». Cette déclaration fait écho à un climat de tensions croissantes, où plusieurs pays européens révisent leurs priorités stratégiques. Des comparaisons avec d’autres États membres de l’OTAN pourraient être établies dans de futures analyses, notamment pour mesurer la portée réelle de cette évolution doctrinale.

La guerre en Ukraine, un catalyseur pour les armées européennes

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a profondément modifié l’équilibre sécuritaire du continent. L’offensive russe a mis en évidence la nécessité pour les pays européens de renforcer leur autonomie militaire et de moderniser leurs arsenaux. Les systèmes de défense à longue portée, longtemps jugés secondaires pour des pays de taille moyenne comme le Danemark, apparaissent désormais comme un élément indispensable pour prévenir toute agression. Plusieurs États ont déjà revu leurs budgets, accélérant des programmes de modernisation et s’orientant vers des coopérations industrielles. Cette tendance s’inscrit dans un cadre plus large de débats européens sur la défense commune, avec des initiatives visant à mutualiser certaines capacités et à réduire la dépendance extérieure.

En optant pour des armes de précision à longue portée, le Danemark confirme sa volonté de s’inscrire dans ce mouvement d’adaptation, avec l’idée de combler une lacune opérationnelle identifiée depuis plusieurs années. Reste à savoir quelles technologies seront retenues et selon quel calendrier elles seront déployées.