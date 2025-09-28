Forbes : comment la famille Trump a augmenté sa fortune grâce aux cryptomonnaies

Le magazine économique américain Forbes rapporte une progression fulgurante des membres de la famille Trump. Leurs patrimoines ont connu une hausse marquée au cours de l’année, portés à la fois par des revenus traditionnels et par des paris fructueux sur les monnaies virtuelles. Donald Trump figure désormais avec 7,3 milliards de dollars, gagnant plus d’une centaine de places au palmarès selon Forbes 400. Sa femme Melania ainsi que leurs enfants ont eux aussi bénéficié de cette envolée financière. Cette évolution montre le rôle croissant des cryptomonnaies dans la constitution de grandes fortunes aux États-Unis.

Des patrimoines familiaux réévalués grâce aux actifs numériques

Le président Donald Trump a vu sa richesse progresser de manière notable, grâce notamment à ses engagements dans le secteur des devises numériques. Forbes estime que ces placements lui auraient rapporté environ 2 milliards de dollars sur 3 milliards de bénéfices globaux en un an, propulsant sa valeur nette à 7,3 milliards de dollars et lui offrant la 201ᵉ place parmi les fortunes américaines. Du côté de ses enfants, Donald Trump Jr. a multiplié sa fortune par dix en atteignant 500 millions de dollars, tandis qu’Eric Trump a profité d’accords commerciaux et du marché crypto pour grimper de 40 millions à 750 millions de dollars.

Melania Trump, de son côté, a diversifié ses revenus après ses activités éditoriales et médiatiques en lançant un jeton numérique baptisé $MELANIA. Cette cryptomonnaie, inspirée des codes des « meme coins », a atteint une valorisation estimée à 200 millions de dollars, gonflant un portefeuille personnel déjà évalué à 20 millions de dollars. Enfin, Barron Trump, le plus jeune, a vu sa fortune s’élever à 150 millions de dollars après avoir revendu des jetons. Il disposerait en outre de 2,3 milliards de tokens, dont la revente pourrait lui rapporter jusqu’à 525 millions de dollars.

Les cryptomonnaies, un accélérateur de nouvelles fortunes

Depuis plus d’une décennie, le développement des cryptomonnaies a bouleversé la finance mondiale. Le Bitcoin, suivi par d’autres projets comme Ethereum, a offert à de nombreux investisseurs précoces des plus-values exceptionnelles. Ces actifs ont favorisé l’émergence d’une génération de millionnaires parfois très jeunes, issus de milieux éloignés de la finance classique. Aux États-Unis, le cadre légal, encore en évolution, a longtemps favorisé la croissance rapide des plateformes d’échanges et des produits dérivés liés aux monnaies virtuelles. Des célébrités et entrepreneurs ont ainsi pu tirer parti de cette zone grise réglementaire pour bâtir des fortunes inattendues.

La trajectoire financière de la famille Trump traduit ce mouvement plus large, où les actifs numériques s’imposent comme un levier d’enrichissement puissant. Les analystes anticipent que l’intégration croissante de ces technologies dans les circuits économiques officiels pourrait accentuer cette tendance, notamment à travers les contrats intelligents et les usages institutionnels. L’évolution des régulations américaines sera déterminante pour savoir si ces patrimoines continueront de croître à ce rythme. Forbes souligne ainsi que les cryptomonnaies, malgré leur instabilité, jouent désormais un rôle central dans la recomposition des grandes fortunes américaines.