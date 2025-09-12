France – Algérie : le blé, l’autre bataille où Paris perd pied

Le commerce du blé entre la France et l’Algérie, longtemps considéré comme un pilier stable des échanges agricoles, connaît un net renversement. Les cargaisons françaises, jadis incontournables dans les silos algériens, cèdent aujourd’hui la place à d’autres origines. Cette réorientation illustre non seulement un choix économique, mais aussi un signal politique dans la relation entre Alger et Paris.

Un partenaire de longue date devenu marginal

Pendant des décennies, l’Algérie figurait parmi les clients privilégiés du blé tendre français. Les volumes exportés étaient tels qu’ils représentaient une part essentielle des débouchés pour la filière céréalière hexagonale. Pour de nombreux producteurs, Alger symbolisait une porte d’entrée sûre et régulière sur le marché nord-africain. Cette habitude commerciale s’est progressivement érodée. Les autorités algériennes ont resserré les conditions d’achat, introduit des normes de qualité plus strictes et, parallèlement, multiplié les accords avec de nouveaux fournisseurs. Ce basculement a transformé un marché longtemps acquis à la France en terrain de compétition ouverte.

La concurrence gagne du terrain

Les cargaisons venues de Russie, d’Ukraine ou encore d’Europe de l’Est prennent désormais la relève. L’Algérie, soucieuse de diversifier ses sources d’approvisionnement, a réduit sa dépendance au blé français. Derrière cette décision se trouvent des considérations techniques – critères de qualité ou d’humidité – mais aussi des choix politiques. La dégradation des relations entre Paris et Alger, marquée par des différends diplomatiques persistants, pèse sur les échanges agricoles. Pour les céréaliers français, la perte du marché algérien ne se résume pas à un simple calcul de volumes manquants : elle symbolise l’effacement d’un ancrage historique.

L’impact dépasse le blé. Les exportations agroalimentaires françaises à destination de l’Algérie reculent dans plusieurs segments, révélant un mouvement de fond. Ce recul place les agriculteurs français devant une équation complexe : chercher de nouveaux débouchés sur des marchés déjà saturés, tout en absorbant la perte d’un client fidèle. Comme une équipe sportive qui voit s’échapper un soutien acquis depuis toujours, la filière doit désormais jouer en terrain plus hostile.

La recomposition des flux commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée montre qu’un partenariat ancien ne garantit plus sa pérennité. Elle souligne aussi comment les tensions diplomatiques peuvent se traduire directement dans les assiettes et les champs. Pour la France, le défi est désormais de trouver un nouvel équilibre, au risque de voir s’effriter un pan entier de son influence agricole.