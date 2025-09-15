Frappes au Qatar : le chef du Mossad s’y était opposé

Photo AFP

Au début de l’été, Israël avait surpris l’Iran par une offensive courte mais intense, menée en une douzaine de jours. Des sites stratégiques avaient été bombardés, et Téhéran avait riposté avec une pluie de missiles. Cette séquence avait montré la puissance militaire israélienne, mais aussi mis en lumière les risques d’une escalade improvisée. Ces tensions internes entre prudence et action expéditive n’ont pas disparu : elles se sont de nouveau manifestées lors de la frappe israélienne contre des responsables du Hamas à Doha le 9 septembre 2025.

Un désaccord profond entre services israéliens

Au sein de l’appareil sécuritaire, les avis divergeaient fortement. Les chefs militaires et le service de sécurité intérieure jugeaient urgent de viser la réunion des dirigeants du Hamas. À l’inverse, David Barnea, le patron du Mossad défendait l’idée de temporiser. Selon lui, interrompre ce rendez-vous équivalait à renoncer à une possible ouverture sur le dossier des otages. Même une réponse incomplète des représentants du Hamas aurait pu servir de point de départ à de nouvelles discussions.

Cette opposition n’était pas théorique : le Mossad s’est volontairement tenu à l’écart de l’opération. Et, comme l’a révélé le Washington Post, son directeur David Barnea a adressé après l’attaque une lettre largement diffusée en interne, dans laquelle il critiquait le moment choisi pour l’intervention. Il y expliquait que la précipitation avait fait perdre une occasion d’obtenir une réaction exploitable du mouvement palestinien.

Une opération menée à distance

Pour contourner ces réserves, l’armée israélienne a adopté une approche moins directe : au lieu d’entrer dans le ciel qatari, les avions ont tiré depuis la mer Rouge des missiles à longue portée. Cette méthode n’a pas empêché le fiasco militaire ni la controverse politique. Beaucoup y ont vu un contraste frappant avec la campagne contre l’Iran, où la rapidité d’exécution avait pris l’ennemi de court. À Doha, au contraire, le résultat a accentué les divisions et suscité des critiques sur l’efficacité de la stratégie choisie.

Ce revers ne se limite pas à une question de tactique. Il reflète une fracture plus profonde au sommet de l’État hébreu : faut-il agir vite pour neutraliser ses adversaires, ou attendre au risque de laisser passer une opportunité ? Le choix du Qatar montre la difficulté de concilier calcul militaire et perspectives de négociation. Derrière l’échec opérationnel, c’est surtout le dilemme stratégique d’Israël qui apparaît au grand jour.