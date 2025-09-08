Gaza : Trump et Israël lancent un ultimatum, le Hamas prêt à négocier

Des combattants du Hamas (Mohammed Saber/EPA)

Les tensions atteignent un point critique autour de Gaza. Washington met sur la table de nouvelles propositions pour un cessez-le-feu, tandis que Donald Trump et Israël adressent un dernier avertissement au Hamas. Le mouvement palestinien affirme être disposé à reprendre immédiatement les négociations. La diplomatie tente un ultime effort alors que la menace d’une escalade militaire se précise.

Washington pousse à un accord, le Hamas se dit prêt

Les États-Unis ont présenté de nouvelles propositions au Hamas afin de parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des otages israéliens retenus à Gaza. Dans un communiqué, le mouvement islamiste se déclare prêt à reprendre « immédiatement » les discussions. De son côté, Donald Trump affirme que « les Israéliens ont accepté ses conditions » et met le Hamas sous pression en évoquant un « dernier avertissement ». Cette stratégie, qui combine fermeté et ouverture, reflète la volonté américaine d’éviter une confrontation directe tout en forçant le Hamas à se positionner rapidement.

Gaza, un territoire aux répercussions planétaires

Depuis des décennies, Gaza est l’épicentre d’un conflit qui dépasse largement ses frontières. Ce territoire sous blocus, marqué par des cycles de violences incessants, cristallise les tensions au Moyen-Orient et influence les équilibres diplomatiques mondiaux. Chaque offensive, chaque négociation avortée entraîne des réactions en cascade, de Washington à Téhéran, en passant par les capitales européennes. Cette nouvelle phase de tension illustre une fois encore le rôle central de Gaza dans la stabilité régionale et l’implication des grandes puissances.

Israël hausse le ton et menace d’une offensive totale

Alors que la diplomatie s’active, Israël accentue la pression militaire. Le ministre de la Défense Israël Katz a averti le Hamas : les otages doivent être libérés et les armes déposées, sous peine de voir Gaza « détruite » et ses dirigeants « anéantis ». L’armée israélienne se prépare déjà à intensifier ses opérations et n’exclut pas une conquête totale du territoire. Cette posture radicale vise à contraindre le Hamas à céder, mais elle augmente aussi considérablement le risque d’une escalade incontrôlable.

Un tournant décisif

Les prochains jours pourraient être déterminants pour l’avenir de Gaza et de la région. Si le Hamas accepte les conditions américaines, un accord pourrait offrir un répit aux civils. Dans le cas contraire, une offensive majeure semble inévitable, avec des conséquences humanitaires et politiques potentiellement dramatiques. Dans ce climat explosif, chaque déclaration devient une arme, et chaque décision pourrait faire basculer la région vers une nouvelle spirale de violence.