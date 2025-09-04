GDIZ au Bénin : Les industries bénéficient d’un approvisionnement continu en gaz naturel 24h/24

Photo : DR

La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A.) vient de franchir un seuil symbolique dans l’approvisionnement énergétique de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Depuis sa mise en service en avril 2025, la première station de décompression de gaz naturel du pays a déjà fourni un million de mètres cubes standard de gaz aux entreprises installées sur le site.

Érigée à GDIZ, cette infrastructure inédite au Bénin a été conçue selon les standards internationaux et dotée d’équipements certifiés. La station de décompression intègre par ailleurs des dispositifs de sécurité renforcés, garantissant un fonctionnement optimal et fiable. Grâce à ce dispositif, les industries bénéficient d’un approvisionnement continu en gaz naturel, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les entreprises installées profitent ainsi d’une énergie à la fois durable, économique et intégrée aux futurs réseaux de gaz par canalisation. L’utilisation de cette ressource permet également de réduire jusqu’à 35 % les charges énergétiques, tout en supprimant les coûts liés au stockage ou à l’exploitation. Au-delà de la performance technique, cette avancée conforte la vocation de GDIZ à se positionner comme un hub industriel compétitif et moderne.

En favorisant l’accès à une énergie plus propre et moins coûteuse, la SIPI-BENIN offre aux investisseurs un environnement propice à l’industrialisation durable.Avec ce premier million de mètres cubes livré, la Zone industrielle de Glo-Djigbé confirme son rôle stratégique dans la transformation économique du Bénin et son engagement vers un modèle de développement plus respectueux de l’environnement.