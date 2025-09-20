Immigration : Trump instaure une « carte dorée » et alourdit les visas de travail

Président Donald Trump - KIYOSHI OTA / POOL / EPA-EFE / REX / SHUTTERSTOCK

Le président Donald Trump a signé vendredi deux mesures concernant l’immigration économique aux États-Unis. Une « carte dorée » sera désormais accessible pour un million de dollars, permettant à des étrangers de haut profil de séjourner sur le territoire américain. Parallèlement, un décret impose un frais annuel de 100 000 dollars pour les visas H-1B, largement utilisés par le secteur technologique. Ces décisions soulèvent des interrogations quant à leur mise en œuvre effective et aux impacts pour les entreprises qui recrutent massivement à l’international. Les enjeux financiers et juridiques restent au cœur des débats.

Une réforme qui cible l’immigration professionnelle

La « Gold Card » vise à attirer des investisseurs ou des profils considérés comme « exceptionnels », avec un traitement accéléré des démarches administratives. Le coût atteint un million de dollars, et deux millions si la demande est parrainée par une entreprise. Cette annonce s’accompagne d’une révision profonde du visa H-1B, dont les bénéficiaires sont principalement des travailleurs qualifiés venus d’Asie, et qui constitue un outil central pour les sociétés technologiques. Le passage à 100 000 dollars par an pourrait freiner considérablement les embauches, certaines entreprises évoquant déjà des ajustements dans leur politique de mobilité. Plusieurs cabinets spécialisés s’attendent à une multiplication des recours devant les tribunaux fédéraux, le pouvoir présidentiel en matière de fixation des frais étant souvent limité.

Le secteur du numérique, dépendant de ces ressources humaines internationales, redoute un renchérissement brutal des coûts. Des plateformes professionnelles anticipent une hausse de la concurrence pour les talents déjà présents sur le sol américain. Dans ce contexte, certaines firmes envisagent de renforcer leurs antennes à l’étranger afin de contourner la mesure. Ce scénario, déjà étudié par plusieurs analystes, pourrait entraîner un déplacement partiel de la capacité d’innovation hors des États-Unis, un sujet suivi de près par les acteurs économiques et politiques. Un rapport détaillé pourrait être consulté prochainement dans une publication spécialisée.

Le rapport historique de Trump à l’immigration

Depuis sa première campagne en 2016, Donald Trump a fait de l’immigration un pilier de son discours politique. Il avait alors promis un renforcement des contrôles frontaliers et une révision des mécanismes de régularisation. Sa présidence a été marquée par des restrictions sur plusieurs programmes de visas, la fin annoncée de la loterie des cartes vertes, ainsi que des règles plus strictes pour l’asile. Le mur frontalier avec le Mexique est devenu l’un des symboles les plus visibles de cette orientation. Ces mesures s’inscrivent dans une volonté affichée de privilégier l’immigration dite « méritée » et de limiter les flux jugés trop coûteux pour les finances publiques. L’actuel durcissement des visas de travail s’inscrit dans cette continuité, avec une stratégie assumée de sélection par l’investissement et la qualification.

L’impact à court terme devrait être particulièrement marqué pour les ressortissants indiens, qui représentent chaque année une majorité des détenteurs de visas H-1B. Les autorités de New Delhi ont exprimé leurs inquiétudes, évoquant une possible désorganisation des familles déjà installées aux États-Unis. La situation est suivie également par les associations de professionnels de la tech, qui préviennent que la mesure pourrait renforcer la concurrence mondiale dans les centres d’innovation situés hors du territoire américain. Un document de référence sur les politiques migratoires récentes permettrait d’éclairer davantage ces évolutions. La mise en œuvre effective de ces nouvelles règles reste suspendue à d’éventuelles contestations judiciaires et aux ajustements administratifs dans les prochains mois.