Importation alimentaire : top 5 des pays africains les plus dépendants (2 au Maghreb)

Depuis 1964, la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) œuvre pour un commerce équitable et un développement économique mondial. Installée à Genève, elle analyse les tendances commerciales, publié des rapports stratégiques et soutient les pays en développement dans leur intégration à l’économie globale.

Ses travaux visent à réduire les inégalités et à favoriser une croissance durable, en fournissant des données essentielles pour éclairer les politiques économiques. En juillet 2025, la CNUCED a rendu public son rapport « The State of Commodity Dependence 2025 », qui passe au crible la dépendance des pays aux importations de matières premières, en particulier alimentaires.

Des importations alimentaires en forte progression

Le constat est frappant : entre 2021 et 2023, l’Afrique a importé pour 97 milliards de dollars de produits alimentaires, soit une hausse de 19 % par rapport à 2012-2014. L’Égypte arrive en tête des importateurs africains, avec 16,4 milliards de dollars dépensés en :

céréales,

oléagineux,

sucre,

viande,

produits laitiers.

Elle est suivie par l’Algérie (9,98 milliards), le Maroc (8,7 milliards), l’Afrique du Sud (6 milliards) et le Nigeria (5,59 milliards).

Construire une autonomie alimentaire durable

Pour limiter cette dépendance au commerce extérieur, la CNUCED exhorte les pays africains à investir dans leur agriculture et à diversifier leurs économies. L’objectif ? Développer le savoir-faire des filières locales pour permettre d’inonder les étales de produits locaux, plutôt que de les importer d’ailleurs.

Une stratégie qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et à bâtir une résilience économique sur le long terme, mais qui démontre qu’à ce stade, les pays concernés sont encore en situation de précarité. Ils reposent bien trop sur le commerce international. En cas de pénurie, pandémie ou explosion des prix, ce sont potentiellement des millions de personnes à risque.

