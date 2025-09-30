Israël pourrait frapper de nouveau l’Iran selon i24News

Un responsable de Tsahal a affirmé au quotidien israélien Maariv que l’armée « suit de près » l’évolution des tensions au Moyen-Orient et en Iran, tout en se tenant prête à « diverses options militaires ». Ces propos, relayés par i24News, interviennent alors que la région reste fragile après la guerre des 12 jours qui a opposé les deux pays en juin. L’enjeu principal est la capacité de l’armée israélienne à agir face à la reprise des activités militaires iraniennes et aux menaces régionales. La déclaration alimente les spéculations sur de possibles actions préventives israéliennes dans les prochaines semaines. Les observateurs soulignent que cette posture pourrait avoir un impact sur les équilibres géopolitiques et la stabilité régionale.

Vigilance militaire accrue et options envisagées

Un cadre de Tsahal, cité par Maariv et relayé par i24News, a indiqué que l’armée israélienne « suit de près l’évolution au Moyen-Orient et en Iran » et qu’elle est prête à « diverses options militaires ». Ces propos rappellent la détermination des autorités israéliennes à conserver une capacité de réaction face aux activités iraniennes perçues comme une menace directe.

Cette déclaration ne constitue pas une annonce d’opération imminente mais souligne l’existence de scénarios étudiés par l’état-major. Elle reflète aussi la volonté de montrer que Israël reste attentif aux évolutions stratégiques dans la région. Pour des analystes militaires, le message vise autant à dissuader qu’à rassurer l’opinion publique. Un point à surveiller sera la manière dont cette posture pourrait influencer les relations d’Israël avec ses alliés, notamment les États-Unis et certains pays arabes, déjà impliqués dans des discussions de sécurité.

Publicité

Retour sur les affrontements de juin et perspectives régionales

La déclaration du responsable militaire intervient dans un climat encore marqué par la guerre des 12 jours, survenue du 13 au 24 juin 2025 entre Israël et l’Iran. Cette confrontation avait commencé par des frappes israéliennes contre des installations stratégiques iraniennes, suivies de ripostes de missiles et de drones par Téhéran. Selon plusieurs sources, les combats ont fait 1 054 morts en Iran et 28 morts en Israël, en plus de lourds dégâts matériels et d’importantes perturbations pour les populations civiles.

Ces événements ont entraîné une mobilisation diplomatique intense, notamment de la part de Washington, qui avait contribué à l’instauration d’un cessez-le-feu. Les experts estiment que la guerre a révélé la vulnérabilité des infrastructures critiques des deux pays et a mis en évidence l’importance des alliances régionales et des systèmes de défense antimissile. Ce rappel historique reste essentiel pour comprendre le climat de méfiance qui prévaut aujourd’hui et la prudence affichée par les deux capitales.

La récente mise en garde rapportée par i24News s’insère dans cette continuité : la méfiance réciproque reste élevée, et les discussions diplomatiques sur les questions nucléaires et sécuritaires demeurent incertaines. La possibilité évoquée de nouvelles frappes montre la persistance d’un cycle de confrontation et le risque d’escalade si aucun mécanisme de dialogue n’est trouvé.