La coupe de l’Union trois ans après son lancement: Les fruits ont tenu la promesse des fleurs, selon Vitali Boton

Photo : DR

La finale de la troisième édition de la Coupe de l’Union de l’amicale BMBV à Porto-Novo est désormais du passé avec pour acquis la promotion des bonnes valeurs pour une jeunesse consciente et unie. Elle a été une occasion pour l’AS Étoile et l’ABC FC sacrés champions, de révéler leur talent footballistique au public de Porto-Novo et environs massivement mobilisé pour accompagner l’initiative dont les échos sont désormais au-delà des frontières du département de l’Ouémé.

Cette belle scène footballistique rendue possible grâce à l’ingéniosité de Vitali Boton, a été vécue en live par les populations du département le dimanche 07 septembre 2025 à Porto-Novo sur le terrain de sport l’éveil de Tokpota dans le cinquième arrondissement de la ville capitale. La 3 ème édition du tournoi de football baptisé « Coupe de l’Union », a été l’objet de rendez-vous successif avec la jeunesse de différente sensibilité autour d’une priorité commune du développement du sport roi, de la promotion et du renforcement du vivre ensemble.

Publicité

Des moments où des idées de toutes sortes sont véhiculées pour apporter un plus aux commentaires axés sur l’actualité politique et sportive sans ignorer les autres aspects de la vie sociale, économique et du développement dans son ensemble. Ce qui donne du poids à l’initiative de l’amicale BMBV dirigée par Vitali BOTON, laquelle a offert un plateau d’expression aux jeunes talents dans le domaine du football pour leur révélation. C’est ainsi que la finale qui a été l’occasion de grande mobilisation et de démonstration avec la présence de certaines figures de la vie politique béninoise comme le maire Charlemagne Yankoti, le chef quartier de Tokpota, le représentant de l’Union Progressiste « Le Renouveau » et le chef du cinquième arrondissement. Le terrain de sport de l’Éveil à Tokpota a servi de cadre pendant plus d’un mois, aux jeunes filles et jeunes garçons de croiser les crampons devant des spectateurs férus qui ont suivi les temps forts des différents matchs de la 3ᵉ édition de la Coupe de l’Union dont l’une des particularités est la promotion du football féminin.

Une opportunité pour les seize équipes masculines et huit féminines depuis le lancement le samedi 02 août 2025, de nourrir avec les belles démonstrations les yeux des spectateurs. Au terme du cycle des éliminatoires, c’est l’AS Étoile et Talents Foot de Vakon qui se sont affrontés chez les femmes avec la victoire sur le score de 1 but à 0 au profit de l’AS Étoile. Chez les hommes, Manega de Gbêgo et ABC de Tokpota ne se sont pas fait de cadeau. Le match a été âprement disputé. Mais finalement, c’est ABC FC de Tokpota qui a pulvérisé son adversaire du jour sur le score de 3 buts à 1.

Avant la remise des trophées et des enveloppes, le promoteur Vitali BOTON a fait la genèse du tournoi en mettant en exergue les objectifs qui ont milité en faveur de la mise en œuvre de l’initiative « La Coupe de l’Union ». Ce qui lui a permis de conclure que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. D’où la satisfaction affichée et lue sur le visage du maire Charlemagne Yankoti lors de la distinction des meilleures équipes. (👉 Suivez toute l’actualité béninoise sur notre compte TikTok : @lanouvelletribunebenin ;🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant ici : La Nouvelle Tribune sur WhatsApp)