Les USA déploient des F-35 en pleine tension avec le Venezuela

Les Caraïbes deviennent le théâtre d’une nouvelle démonstration militaire américaine. Washington a annoncé l’envoi de dix avions de chasse F-35 vers Porto Rico, officiellement pour renforcer la lutte contre les cartels de la drogue. Cette décision suit une opération meurtrière en mer, où une frappe américaine a détruit un navire venu du Venezuela, provoquant la mort de onze personnes.

Un climat sécuritaire sous haute pression

Le secrétaire d’État Marco Rubio a récemment affirmé que les États-Unis comptaient intensifier leurs actions contre les organisations criminelles opérant dans la région. L’installation d’avions de dernière génération dans un territoire sous juridiction américaine illustre cette volonté de montrer une puissance de frappe rapide, comparable à la mise en place d’un filet serré autour des routes maritimes de la drogue. Mais cette initiative n’est pas perçue uniquement comme une opération sécuritaire : elle se déroule alors que l’armée américaine dénonce des manœuvres de l’aviation vénézuélienne au-dessus de l’un de ses navires de guerre, en eaux internationales.

Une rivalité ancienne ravivée

Les relations entre Washington et Caracas sont marquées par des décennies de tensions. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chávez à la fin des années 1990, puis son successeur Nicolás Maduro, les États-Unis ont multiplié les sanctions économiques et politiques. Caracas a régulièrement accusé Washington de chercher à renverser son gouvernement, tandis que les Américains critiquaient la dérive autoritaire du régime. Les confrontations ne se limitent pas au champ diplomatique : incidents militaires, accusations d’ingérence et alliances de Caracas avec des partenaires comme la Russie ou l’Iran ont contribué à installer une défiance durable. Le déploiement actuel de chasseurs furtifs s’ajoute à une longue série d’épisodes où la rivalité bilatérale s’exprime à travers la force.

L’opération décidée cette semaine illustre la complexité d’un double front : officiellement dirigée contre le narcotrafic, elle se déroule en parallèle d’une escalade militaire avec un voisin sud-américain. Le risque est que l’opération de lutte antidrogue soit interprétée comme une pression directe contre le Venezuela, déjà fragilisé par la crise économique et les tensions politiques internes.

Au-delà de la question sécuritaire, cette montée en puissance souligne une réalité : chaque mouvement militaire américain dans la région est perçu comme un signal stratégique à plusieurs destinataires. Washington cherche à montrer sa détermination, autant aux cartels qu’aux autorités vénézuéliennes, au prix d’une atmosphère régionale de plus en plus instable.