Maroc : un prince saoudien crée une vive polémique

À Tanger, des artisans et chefs d’entreprise locaux se sont mobilisés devant la résidence d’un prince saoudien pour obtenir le paiement de factures élevées liées à des travaux effectués dans le palais. Ils dénoncent des arriérés dépassant 12 millions de dirhams, correspondant à des prestations allant de l’électricité et la plomberie, à la pose de zellige et de marbre, ainsi qu’au jardinage, à l’entretien et à la climatisation. Face à l’absence de réponse de l’entreprise saoudienne en charge des chantiers, ils ont décidé de se mobiliser lundi pour obtenir des comptes et défendre leurs droits.

Des demandes claires et urgentes

Les manifestants appellent à l’ouverture de négociations concrètes, tant avec la société responsable qu’avec l’administration du palais. Leur action ne se limite pas à la réclamation financière : elle traduit une volonté de reconnaissance professionnelle et de respect des engagements. Ce regroupement révèle un décalage entre l’ampleur des travaux effectués et la régularité des paiements, montrant les difficultés auxquelles sont confrontés les artisans et entrepreneurs marocains travaillant sur des projets de prestige.

Le Maroc, choix stratégique des fortunes du Golfe

Le royaume attire depuis longtemps les princes et investisseurs du Golfe, séduits par ses palais raffinés, son artisanat réputé et sa situation géographique avantageuse. Ces résidences de luxe, symboles de statut et de réussite, génèrent de nombreuses opportunités pour les entreprises locales, tout en exigeant un haut niveau de savoir-faire. Cependant, la coexistence de standards élevés et de contrats internationaux peut parfois provoquer des frictions, comme le montre le rassemblement de Tanger.

Cette mobilisation rappelle que derrière l’éclat et le faste des projets royaux se cachent des enjeux humains et financiers concrets. Les retards de paiement ou les malentendus contractuels peuvent transformer des réalisations prestigieuses en conflits, affectant directement les professionnels qui consacrent temps, expertise et ressources à ces projets. La situation met en lumière la nécessité d’un encadrement plus strict pour sécuriser les droits des travailleurs tout en garantissant la bonne exécution des résidences de luxe.