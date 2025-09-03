Maghreb : lancement d’une nouvelle ligne maritime avec la France

Photo DR

La France entretient des relations historiques avec les pays de la zone du Maghreb. Deux pays notamment symbolisent cet état de fait. Il s’agit du Maroc et de l’Algérie. Sur le plan politique, il arrive très souvent que Paris ait des désaccords prononcés avec Rabat et Alger. Ces pays partagent des intérêts communs sur le plan économique et mettent en place des mécanismes pour les préserver.

L’Algérie et la France partagent depuis longtemps des relations économiques denses, marquées par des échanges commerciaux soutenus. L’Hexagone reste l’un des principaux partenaires de l’Algérie en Europe, tant pour les importations que pour les exportations. Dans ce contexte, chaque nouvelle infrastructure de transport vient consolider ce lien déjà solide.

Le port de Djen Djen, un maillon stratégique

Selon nos confrères d’Algérie-eco, le groupe Suardiaz, spécialisé dans la logistique intégrée, vient d’annoncer la mise en service d’une nouvelle liaison maritime reliant le port de Marseille, en France, au port algérien de Djen Djen. Il s’agit de la troisième ligne opérée par la compagnie entre Marseille et l’Algérie, ce qui traduit une volonté claire de répondre à la demande croissante des deux côtés de la Méditerranée.

Le choix du port de Djen Djen n’est pas anodin. Iest considéré comme le plus grand port opérationnel du pays. Avec une superficie de 210 hectares, il joue un rôle central dans le traitement des matériaux de construction, un secteur clé pour l’économie algérienne. Son extension progressive et sa modernisation renforcent son attractivité auprès des opérateurs internationaux.

Cette ouverture s’inscrit dans une dynamique favorable, puisque les exportations françaises vers l’Algérie ont progressé en 2024. Pour les entreprises françaises, disposer d’une connexion supplémentaire vers le territoire algérien est une manière de fluidifier les chaînes d’approvisionnement et de réduire les délais de livraison.

Au-delà de l’annonce logistique, cette nouvelle ligne illustre aussi l’interdépendance économique entre Alger et Paris. Pour l’Algérie, elle représente une opportunité d’élargir ses débouchés, d’attirer davantage de flux commerciaux et de diversifier ses partenaires logistiques. Pour la France, c’est un moyen de consolider sa présence sur un marché stratégique où d’autres puissances, comme la Chine ou la Turquie, avancent rapidement.