Maghreb : un projet inédit de moteur à hydrogène vert en cours

L’innovation technologique en Algérie prend un nouveau tournant. D’après Algérie Eco , le gouvernement a lancé un projet inédit de fabrication de moteurs à hydrogène vert. Ce programme est supervisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et vise à convertir les moteurs diesel des bus de transport en moteurs utilisant l’hydrogène.

L’objectif principal est double. D’une part, le projet permettrait de réduire de près de 31 % la consommation énergétique locale, offrant ainsi un gain significatif pour le réseau électrique national. D’autre part, il contribuera à diminuer considérablement les émissions de carbone liées à l’usage du diesel, participant aux efforts du pays pour une mobilité plus écologique.

Pour les spécialistes, cette initiative représente un pas important vers la modernisation du transport public et le développement de solutions énergétiques durables en Algérie. Au-delà de l’impact environnemental, le projet pourrait stimuler la recherche scientifique locale, encourager la formation de jeunes ingénieurs et créer de nouvelles opportunités dans le secteur des technologies propres.

Cette démarche illustre également la volonté de l’Algérie de se positionner sur le marché de l’innovation verte, un domaine encore émergent en Afrique, mais crucial pour répondre aux défis liés au changement climatique et à la transition énergétique.