Maghreb : vols perturbés depuis Paris, ce qu’il faut savoir pour éviter des désagréments

Les perturbations du trafic aérien entre la France et le Maghreb ne sont pas une nouveauté. Par le passé, les voyageurs reliant les deux rives ont dû faire face à des épisodes d’annulations et de retards causés par des mouvements sociaux. En décembre 2024, une grève des contrôleurs aériens français avait déjà entraîné l’immobilisation de plusieurs avions. Plus récemment, en juillet 2025, les liaisons avec le Maroc, l’Algérie et la Tunisie avaient encore été fortement impactées. Ce mercredi 10 septembre 2025, la situation pourrait se répéter : des milliers de passagers risquent d’être confrontés à une journée compliquée.

Pourquoi des perturbations sont attendues

Une grève nationale des contrôleurs aériens français est prévue pour ce mercredi confirme RTL. Les syndicats réclament une réorganisation des effectifs et dénoncent des conditions de travail jugées dégradées. Pour des raisons de sécurité, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols, notamment pendant les créneaux les plus chargés.

Les lignes reliant la France au Maroc, à l’Algérie et à la Tunisie figurent parmi les plus exposées, en particulier celles opérées par Royal Air Maroc et Air Algérie. Les départs prévus entre 18 h et minuit devraient être les plus affectés, mais des retards en cascade sont possibles dès la matinée.

Les recommandations des compagnies

Face à cette situation, les deux principales compagnies desservant le Maghreb ont publié des consignes spécifiques pour aider les voyageurs à mieux s’organiser. Royal Air Maroc invite ses passagers à se présenter à l’aéroport au moins quatre heures avant le départ afin d’anticiper les éventuels retards aux contrôles et les ajustements de planning. La compagnie recommande également de consulter régulièrement son site officiel et son application mobile pour suivre en temps réel l’évolution des vols. Elle précise que ses équipes restent mobilisées pour proposer des solutions de réacheminement en cas d’annulation.

Air Algérie, de son côté, conseille aux passagers de vérifier systématiquement le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. Elle les invite à contacter son centre d’appel pour obtenir des informations actualisées et à consulter ses plateformes numériques pour suivre les modifications éventuelles. La compagnie indique qu’elle fera son possible pour limiter l’impact des perturbations, tout en prévenant que des annulations et reports restent probables.