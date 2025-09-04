Maroc : quels secteurs attirent le plus de nouveaux entrepreneurs cette année ?

Rabat. Photo: DR

Le Maroc continue de se positionner comme un hub attractif pour les créateurs d’entreprises. Alors que la compétition économique avec l’Algérie se fait sentir dans la région du Maghreb, le royaume a mis en place des mesures incitatives pour dynamiser l’entrepreneuriat et stimuler l’économie nationale. Cette stratégie proactive vise à renforcer sa position de leader régional tout en offrant aux jeunes et aux porteurs de projets des opportunités concrètes de réussite.

Le commerce en tête, suivi par le BTP et les services

Au premier semestre 2025, près de 56.611 entreprises ont vu le jour au Maroc, selon les données de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). La répartition sectorielle révèle que le commerce demeure le secteur préféré des entrepreneurs, représentant plus d’un tiers des créations, soit 36,34%. Les activités liées au BTP et à l’immobilier arrivent ensuite avec près de 20%, soulignant l’attrait pour la construction et le développement urbain.

Publicité

Les services divers, qui englobent un large éventail d’activités professionnelles et artisanales, représentent quant à eux 17,11% des nouvelles entreprises, tandis que les transports et les industries atteignent respectivement 7,53% et 7,18%. Le secteur hôtelier et de la restauration capte 5,7% de l’attention, tandis que les technologies de l’information et de la communication – TIC – n’en représentent que 3,03%. L’agriculture, la pêche et les activités financières complètent le tableau avec moins de 2% chacun.

Cette hiérarchie des secteurs montre non seulement les choix stratégiques des entrepreneurs marocains, mais aussi la manière dont l’économie locale se structure autour de segments porteurs et d’opportunités concrètes.

Dynamique économique et perspectives régionales

L’essor entrepreneurial au Maroc illustre l’efficacité des politiques publiques visant à soutenir la création d’entreprises, à encourager l’innovation et à attirer les investisseurs. Dans la course au leadership économique du Maghreb, le royaume joue sur ses atouts : infrastructures modernes, environnement réglementaire favorable, et une jeunesse entreprenante. Les secteurs en croissance comme le BTP ou les services reflètent les besoins locaux tout en offrant un potentiel d’exportation et de diversification économique.

Pour les acteurs économiques, ces tendances permettent de mieux orienter les investissements et de repérer les niches où la demande est forte. Le dynamisme constaté au premier semestre pourrait donc ouvrir la voie à une intensification de la compétition avec l’Algérie, tout en consolidant le rôle du Maroc comme moteur économique dans la région.