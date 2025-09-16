Médecine de guerre : l’armée US veut confier les soins aux robots

PHOTO : ISTOCK

L’armée américaine expérimente un projet inédit pour la prise en charge des blessés graves sur le champ de bataille. Le programme MASH, piloté par la DARPA, mise sur des robots capables de stabiliser des hémorragies internes. L’objectif est de prolonger la survie des soldats pendant 48 heures en attendant une évacuation vers un hôpital. Cette initiative pourrait modifier la manière dont les forces armées envisagent la médecine d’urgence au combat. Elle s’inscrit dans une dynamique où la technologie prend une place croissante dans les opérations militaires.

Des machines au service de la survie des soldats

Le projet baptisé Medics Autonomously Stopping Hemorrhage (MASH) répond à une problématique récurrente : les hémorragies internes non compressibles. Ces blessures, responsables d’un fort taux de mortalité au front, ne peuvent être contenues par un garrot ou des moyens classiques. Elles nécessitent en principe une intervention chirurgicale rapide. Or, dans un théâtre d’opérations, il est fréquent que les blessés ne puissent pas être pris en charge immédiatement par un spécialiste. MASH ambitionne de combler ce vide critique en s’appuyant sur des robots autonomes capables de localiser et de contenir l’hémorragie.

L’initiative repose sur une idée clé : gagner du temps. Les chercheurs estiment qu’il suffit de maintenir le patient en vie pendant deux jours, le temps nécessaire pour assurer son évacuation vers une structure médicale avancée. La DARPA affirme que ces systèmes pourraient fonctionner avec un minimum d’assistance humaine, en utilisant des capteurs et une intelligence artificielle dédiée. Si le programme aboutit, il deviendra un outil essentiel dans les grandes opérations militaires, mais aussi, à terme, dans les interventions de secours civiles lors de catastrophes. Cette dimension civile est d’ailleurs présentée comme une piste d’application possible, ce qui pourrait donner lieu à des partenariats avec des institutions médicales.

Publicité

Une agence au cœur des innovations stratégiques américaines

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), fondée en 1958 en réaction au lancement du satellite soviétique Spoutnik, est l’agence américaine chargée de développer des projets de rupture pour le département de la Défense. Elle est connue pour avoir soutenu des technologies devenues incontournables comme l’ancêtre d’Internet (ARPANET) ou le GPS. Son rôle consiste à anticiper les besoins militaires de demain en finançant des programmes à haut risque mais à fort potentiel. Les systèmes robotiques de type MASH s’inscrivent dans cette tradition d’anticipation.

Depuis plusieurs décennies, la DARPA travaille sur des solutions destinées à réduire les pertes humaines au combat. Elle collabore avec des universités, des laboratoires privés et des industriels. Les appels à projets publiés récemment ouvrent la voie à plusieurs années de recherche, avec pour horizon la mise en place de prototypes testables en conditions réelles. L’agence souligne que la capacité à contenir une hémorragie interne pendant 48 heures représente un seuil décisif, car il correspond à la fenêtre de survie avant qu’une chirurgie lourde puisse être pratiquée. Des précisions supplémentaires seront attendues lors des prochains événements de présentation destinés aux partenaires et aux fournisseurs.