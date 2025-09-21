Menaces de Trump : le Venezuela forme ses citoyens à la défense

Photo HO, AFP

À Caracas et dans plusieurs villes du pays, l’armée vénézuélienne a déployé des ateliers publics pour initier des habitants aux pratiques de défense. Cette initiative survient après les avertissements du président américain Donald Trump adressés aux autorités de Caracas. Des blindés ont également été vus dans les rues, renforçant l’image d’une mobilisation accrue. Les dirigeants vénézuéliens présentent ces actions comme une préparation à toute éventualité militaire. L’enjeu de souveraineté reste central dans ce bras de fer entre Washington et Caracas.

Formations de résistance et démonstration militaire

Des séances de formation ont été menées dans plusieurs quartiers populaires, notamment à Petaré, l’une des zones les plus densément peuplées de la capitale. Les instructeurs militaires y ont enseigné le maniement d’armes et des techniques de résistance urbaine à des civils volontaires. Les autorités vénézuéliennes expliquent que ces exercices visent à préparer la population à une éventuelle agression extérieure, dans un climat marqué par la montée des tensions diplomatiques. En parallèle, un défilé de véhicules blindés a été observé à Caracas, signal clair d’une volonté d’afficher la disponibilité opérationnelle des forces armées.

Ces initiatives interviennent après des propos de Donald Trump, qui a menacé le pays de « conséquences incalculables » s’il refusait de rapatrier ses ressortissants détenus ou hospitalisés à l’étranger. Ce ton ferme a ravivé les inquiétudes d’escalade entre les deux pays. Des experts notent que le choix d’impliquer des civils dans ces activités militaires constitue une étape supplémentaire dans la stratégie de mobilisation nationale. Certaines organisations régionales pourraient analyser de près cette évolution, un sujet qui pourrait alimenter de prochains rapports spécialisés.

Publicité

Des tensions anciennes et persistantes entre Caracas et Washington

Les relations entre le Venezuela et les États-Unis connaissent des frictions récurrentes depuis plus de vingt ans. Sous la présidence d’Hugo Chávez, puis de Nicolás Maduro, Caracas a multiplié les mesures visant à réduire l’influence américaine dans la région, notamment à travers la nationalisation des ressources pétrolières et le renforcement d’alliances avec des partenaires comme la Russie ou la Chine. Washington, de son côté, a instauré une série de sanctions économiques dès les années 2000, ciblant progressivement l’industrie énergétique, les responsables politiques et les transactions financières du pays.

Ces différends se sont accentués lors de la crise politique de 2019, quand les États-Unis ont reconnu l’opposant Juan Guaidó comme chef de l’État par intérim, rejetant la légitimité de Nicolás Maduro. Depuis, les deux capitales n’ont pas renoué de dialogue durable, malgré quelques tentatives ponctuelles autour de l’approvisionnement énergétique. L’épisode actuel s’inscrit donc dans une continuité où chaque partie cherche à affirmer son poids stratégique. Plusieurs observateurs estiment que cette dynamique impacte également la stabilité régionale et le marché pétrolier mondial, sujet qui pourrait faire l’objet d’analyses économiques approfondies. Les prochains jours devraient montrer si la rhétorique de confrontation se transforme en mesures concrètes ou si des canaux diplomatiques s’ouvrent à nouveau.