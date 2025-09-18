Meurtre de Charlie Kirk: Trump jubile après la suspension de l’animateur Jimmy Kimmel

Photo : NASA/Bill Ingalls

L’émission « Jimmy Kimmel Live! » a été suspendue pour une durée indéterminée aux États-Unis. La chaîne ABC reproche à son animateur des déclarations liées à l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk. Cette décision intervient alors que le président Donald Trump renforce son bras de fer avec les médias. Elle relance le débat sur les libertés d’expression et la place des humoristes dans l’espace public. Le chef de l’État a publiquement salué la sanction, estimant qu’il s’agissait d’une victoire politique.

Une suspension applaudie par la Maison Blanche

L’annonce est tombée mercredi : le programme de divertissement « Jimmy Kimmel Live! » disparaît de la grille d’ABC. Le porte-parole de la chaîne a confirmé que l’animateur de 57 ans n’apparaîtrait plus à l’antenne, sans préciser de calendrier pour un éventuel retour. La mesure survient après une séquence au cours de laquelle Jimmy Kimmel a accusé la droite américaine de chercher à tirer « un avantage politique » du meurtre de Charlie Kirk, personnalité connue pour sa proximité avec Donald Trump.

À peine l’information confirmée, le président a réagi sur son réseau Truth Social rapporte Business Insider. Se félicitant d’une « excellente nouvelle », il a affirmé que l’humoriste « n’a aucun talent ». Le chef de l’État a également appelé NBC à écarter deux autres figures de la télévision nocturne, Jimmy Fallon et Seth Meyers. L’affaire trouve déjà un écho au-delà du cercle politique : plusieurs organisations médiatiques américaines s’interrogent sur les conséquences d’une telle décision pour l’équilibre entre liberté d’expression et responsabilité éditoriale.

Un rappel des faits et des enjeux

Le nom de Charlie Kirk est au cœur de cette controverse. L’influenceur pro-Trump avait été retrouvé mort dans des circonstances violentes, un événement qui avait bouleversé l’opinion publique américaine. Considéré comme l’une des figures montantes du mouvement conservateur, il avait bâti une importante communauté militante. La disparition brutale de ce proche du camp républicain a généré une série de tensions, alimentées par les accusations croisées entre partisans et adversaires politiques. C’est dans ce climat déjà tendu que Jimmy Kimmel a prononcé ses propos, jugés insensibles par une partie du public et des diffuseurs.

Aux États-Unis, les chaînes de télévision sont soumises à la régulation de la Federal Communications Commission (FCC). Cette autorité fédérale peut sanctionner un média en cas de contenu jugé offensant ou inapproprié. La perspective d’une intervention a certainement pesé sur la décision d’ABC, qui a préféré suspendre l’émission pour éviter d’éventuelles conséquences réglementaires. Cette affaire s’inscrit dans un contexte où le pouvoir exécutif et les médias s’opposent régulièrement, un rapport de force déjà marqué par des critiques répétées de Donald Trump à l’encontre des late-night shows.