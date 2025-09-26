« Notre voix compte » : le Rojedcod place la jeunesse et la diaspora au cœur de l’avenir national

Le Réseau des organisations de jeunesse pour le développement et la coopération décentralisée (Rojedcod) a officiellement lancé, le jeudi 25 septembre 2025 à Cotonou, l’initiative citoyenne « Notre voix compte ». Centrée sur la jeunesse et la diaspora béninoise, cette démarche se veut un instrument de plaidoyer et de participation citoyenne, orienté vers la co-construction d’un Bénin plus inclusif et durable.

D’après Ernest Tindo, président du Bureau exécutif national du Rojedcod, la jeunesse doit jouer un rôle central dans l’édification du pays. « L’histoire du Bénin comme celle de l’Afrique ne peut s’écrire sans sa jeunesse, force démographique représentant plus de 70 % de sa population », a-t-il affirmé. Cette force, a-t-il toutefois relevé, n’est pas encore traduite en véritable puissance politique, économique et sociale. Aussi, la diaspora béninoise, qui aujourd’hui grandit et qui contribue par ailleurs à plus de 3 % du PIB du Bénin, bénéficie d’une inclusion politique qui limite l’impact de son potentiel pour le pays. Le Rojedcod trouve alors que la jeunesse et la diaspora constituent des leviers essentiels pour l’avenir, mais leur représentativité dans les instances de décision demeure insuffisante.

« L’initiative citoyenne que nous lançons ce jour n’a pas pour objectif de critiquer ou de chasser les aînés. Elle se veut une initiative inclusive, à travers laquelle les anciens participent en qualité de mentors à l’évolution des jeunes », a précisé Ernest Tindo. La transmission des valeurs et des expériences est ainsi présentée comme une garantie de continuité et de pérennisation de l’héritage national.

L’un des outils phares de ce programme sera la co-rédaction d’un manifeste de la jeunesse et de la diaspora. Ce document servira de boussole pour éclairer le prochain plan national de développement du Bénin et orienter les plaidoyers en faveur des besoins prioritaires du public. Il s’agira aussi de renforcer le rôle de la jeunesse et de la diaspora dans la gouvernance, d’accroître leur participation citoyenne et politique et de porter plus largement la voix de l’Afrique à l’international.

Au-delà de l’inclusion politique, l’initiative met en avant la nécessité d’un engagement citoyen fort pour accompagner la transition vers un avenir durable. Pour Ernest Tindo, l’heure est venue de « constituer une force de proposition pour l’amélioration de la gouvernance et le développement du Bénin ».

Le Rojedcod appelle ainsi la jeunesse béninoise et la diaspora à s’unir autour de ce projet et à s’impliquer activement dans les processus décisionnels, afin de ne pas subir les choix politiques, mais d’y contribuer pleinement. Ernest Tindo invite les jeunes à oser bâtir le Bénin de demain. Avec « Notre voix compte », le réseau entend libérer le potentiel citoyen de chaque jeune et de chaque membre de la diaspora, dans l’espoir de transformer la force démographique en force de changement.