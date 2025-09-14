Pétrole en Afrique : top 5 des plus grandes réserves (2 du Maghreb)

(bashta, iStock at Getty Images)

Le pétrole continue de façonner l’économie africaine. Pour plusieurs pays du continent, cette ressource reste le moteur principal des exportations et un levier clé pour leurs finances publiques. Entre flux commerciaux, investissements étrangers et dépendance énergétique, le pétrole influence autant les marchés que les politiques nationales, rendant certaines nations particulièrement stratégiques sur la scène internationale.

Les géants pétroliers du continent

Selon le classement Business Insider Africa (2025) relayé par Maghreb Emergent, la Libye conserve sa position dominante avec environ 48,3 milliards de barils de réserves prouvées, plaçant le pays en tête du classement africain. Le Nigeria suit de près, avec 36,9 milliards de barils, confirmant son rôle central dans l’exportation de pétrole brut vers le marché mondial. Ces deux nations concentrent une part considérable de la production africaine, montrant combien quelques acteurs peuvent peser sur l’approvisionnement continental.

Derrière ce duo, l’Algérie se distingue comme le deuxième pays maghrébin à figurer dans le top 5. Avec 12,2 milliards de barils, elle se positionne au troisième rang et reste un fournisseur essentiel, tant pour le marché européen que pour la région. L’Angola, situé sur la côte sud-ouest du continent, détient 7,78 milliards de barils, tandis que le Soudan, avec 5 milliards, complète cette liste, montrant que les principales réserves africaines se concentrent dans un nombre limité de pays.

L’impact sur les économies et les sociétés

Ces chiffres traduisent plus que de simples volumes de pétrole : ils révèlent le poids économique et politique de ces nations. Leurs revenus pétroliers soutiennent les budgets, financent des infrastructures et attirent les investissements étrangers. Cependant, cette dépendance entraîne aussi des vulnérabilités. Les fluctuations des prix mondiaux ou les tensions internes peuvent rapidement perturber les économies, rappelant que le pétrole est à la fois une richesse et un enjeu stratégique majeur.

Alors que le continent cherche à diversifier ses sources de revenus, la gestion de ces réserves reste cruciale. Pour les pays du Maghreb comme l’Algérie, il s’agit de maximiser les bénéfices tout en préparant la transition vers des alternatives énergétiques, tandis que des nations comme le Nigeria et la Libye doivent concilier exploitation et stabilité sociale. Ce classement montre ainsi l’importance d’un équilibre entre richesse immédiate et planification à long terme, un défi que le continent devra relever dans les décennies à venir.

Top 5 des plus grandes réserves de pétrole selon Business Insider Africa (2025)