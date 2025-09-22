Pétrole : top 5 des pays qui dominent la production mondiale

Photo Reuters

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a publié son dernier rapport sur la production mondiale d’or noir. Les États-Unis gardent une avance nette avec près d’un quart des volumes extraits. Derrière eux, l’Arabie saoudite et la Russie affichent des niveaux similaires mais confrontés à des contraintes différentes. Le Canada et la Chine complètent le top cinq. Les chiffres confirment que la répartition de la production reste déterminante pour la stabilité énergétique et les rapports de force internationaux.

Les leaders et leurs marges de manœuvre

Avec 22,7 millions de barils par jour, les États-Unis concentrent environ 22 % de la production mondiale. Leur domination s’appuie sur l’exploitation intensive des gisements de schiste, qui permet de soutenir la croissance de l’offre et de renforcer leur statut d’exportateur clé. Cette position donne à Washington un levier économique et diplomatique non négligeable, notamment face aux fluctuations des prix mondiaux.

En deuxième place, l’Arabie saoudite extrait en moyenne 10,7 millions de barils quotidiens, soit 10 % du total mondial. D’après le centre d’analyse Jadwa, Riyad dispose encore d’une capacité excédentaire de plusieurs millions de barils par jour, ce qui lui permet d’agir comme un stabilisateur au sein de l’OPEP+. Cette flexibilité reste un atout majeur dans les périodes de tension sur les marchés.

La Russie produit environ 10,5 millions de barils par jour, un volume comparable à celui du royaume saoudien. Mais la guerre en Ukraine a endommagé certaines infrastructures et réduit ses capacités logistiques. Des experts estiment que la limitation des capacités de stockage risque de freiner toute augmentation à court terme. Cette situation réduit la marge de manœuvre de Moscou dans un secteur où les ajustements quotidiens pèsent lourdement sur les prix internationaux.

Les autres producteurs et le rôle central du pétrole

Avec près de 6 millions de barils par jour, le Canada assure environ 6 % de l’offre mondiale. La grande majorité de ce volume provient des sables bitumineux de l’Alberta, dont l’exploitation reste coûteuse mais incontournable. De son côté, la Chine extrait un peu plus de 5,3 millions de barils quotidiens, couvrant seulement un quart de sa consommation. Pékin reste donc le premier importateur mondial, multipliant les accords à l’étranger pour sécuriser ses approvisionnements, un sujet qui pourrait être approfondi dans de futures analyses spécialisées.

Le pétrole occupe une place centrale dans l’économie mondiale depuis plus d’un siècle. Au-delà de sa fonction énergétique, il conditionne la continuité des transports, de l’industrie et de la pétrochimie. Les crises des années 1970 ont montré les conséquences directes de la réduction de l’offre sur l’inflation et la croissance. Aujourd’hui encore, les décisions de l’OPEP+, les sanctions économiques et les conflits armés influencent fortement l’équilibre entre l’offre et la demande. Ces enjeux expliquent pourquoi les capacités de production annoncées par les grands producteurs, et leur possibilité d’augmentation, sont suivies de près par les analystes et les marchés.

Top 5 des producteurs mondiaux de pétrole selon l’AIE