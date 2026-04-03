Fortunes : le milliardaire nigérian Rabiu quitte le top 3 africain en avril 2026

Le Nigérian Abdulsamad Rabiu n’occupe plus la troisième place des plus grandes fortunes africaines en ce début d’avril 2026. Selon les données actualisées du Bloomberg Billionaires Index, le Sud-Africain Nathan Kirsh est désormais passé devant lui, avec une fortune estimée à 15 milliards de dollars, contre 14,3 milliards de dollars pour Rabiu.

Le changement intervient quelques jours après l’annonce d’une opération majeure autour de Jetro Restaurant Depot, groupe fondé par Nathan Kirsh, dont la cession à Sysco a été valorisée à 29,1 milliards de dollars. L’opération a été officialisée le 30 mars 2026 par Sysco.

Une progression plus rapide que celle de Rabiu

Jusqu’à récemment, Abdulsamad Rabiu s’était installé à la troisième place africaine après une forte hausse de sa richesse depuis le début de l’année. Les données reprises par plusieurs publications financières le donnaient en nette progression au premier trimestre 2026, portée notamment par la valorisation de ses actifs industriels.

Publicité

Cette dynamique a toutefois été dépassée par celle de Nathan Kirsh. D’après les chiffres relayés ces derniers jours, le milliardaire sud-africain a enregistré une hausse plus importante de sa fortune depuis janvier, ce qui l’a propulsé au 192e rang mondial, devant Rabiu, désormais 201e. Ce reclassement modifie l’ordre des grandes fortunes africaines en avril.

Le rôle central de Restaurant Depot

La hausse de la fortune de Nathan Kirsh est liée à l’annonce du rachat de Jetro Restaurant Depot par Sysco, géant américain de la distribution alimentaire. Dans son communiqué, Sysco précise que les actionnaires de Jetro Restaurant Depot recevront 21,6 milliards de dollars en numéraire ainsi que 91,5 millions d’actions Sysco, pour une valeur d’entreprise totale de 29,1 milliards de dollars.

Le groupe américain indique aussi que Jetro Restaurant Depot continuera d’opérer comme une activité autonome après la transaction. Fondée en 1976 par Nathan Kirsh, l’entreprise exploite aujourd’hui 166 entrepôts dans 35 États américains et a généré environ 16 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, selon Sysco.

Un nom déjà bien installé parmi les grandes fortunes africaines

Nathan Kirsh n’est pas un nouvel acteur dans le paysage des grandes fortunes du continent. Discret médiatiquement, il fait partie depuis longtemps des milliardaires africains les plus fortunés, grâce à des activités construites entre l’Afrique australe, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Son retour au premier plan illustre aussi la rapidité avec laquelle les hiérarchies peuvent évoluer dans les classements mondiaux des grandes fortunes, sous l’effet des valorisations d’entreprises et des opérations de marché. Dans le cas présent, c’est une transaction annoncée à la fin du mois de mars qui a suffi à rebattre les cartes.

La prochaine étape reste désormais la finalisation du rachat. Sysco indique que l’opération devrait être bouclée d’ici le troisième trimestre de son exercice fiscal 2027, sous réserve notamment des autorisations réglementaires.