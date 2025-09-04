Pourquoi le Mali attaque-t-il l’Algérie devant la Cour Internationale de justice ?

Assimilas Goïta (Photo CNSP)

Les relations entre le Mali et l’Algérie ont longtemps été marquées par une coopération pragmatique, notamment dans les domaines sécuritaire et économique. L’Algérie, grâce à sa position stratégique et son expérience dans la lutte contre le terrorisme, a souvent servi de médiateur dans les crises maliennes. Cependant, les tensions ont parfois émergé, notamment autour de la gestion des frontières nord et de la lutte contre les groupes armés dans la région sahélo-saharienne. La récente saisine de la Cour internationale de justice par Bamako reflète cette fragilité et soulève des questions sur la stabilité régionale.

Un incident précis qui déchaîne les tensions

Le Mali reproche à l’Algérie d’avoir abattu un drone malien dans la région de Kidal entre le 31 mars et le 1er avril 2025. Pour Bamako, cet acte constitue une agression délibérée et non justifiée. Selon les autorités maliennes, Alger n’a fourni aucune explication satisfaisante malgré plusieurs demandes, renforçant le sentiment de provocation. La situation est d’autant plus sensible que le Mali accuse l’Algérie de connivence avec certains groupes armés opérant dans le nord du pays, un point qui pourrait compliquer les négociations diplomatiques à venir.

Le recours à la Cour internationale de justice traduit la volonté du Mali de formaliser sa plainte et de mobiliser le droit international pour obtenir réparation ou clarification. C’est également un moyen de porter la question sur la scène internationale et de mettre en lumière les frictions persistantes entre ces deux pays voisins, longtemps considérés comme partenaires stratégiques.

Enjeux régionaux et diplomatiques

Cette confrontation juridique dépasse l’incident du drone et touche aux équilibres sécuritaires du Sahel. Le Mali traverse une période mouvementée avec de forts défis sécuritaires. La décision d’impliquer la CIJ envoie un message clair : Bamako entend défendre sa souveraineté et renforcer sa position diplomatique.

Pour l’Alger, l’affaire est également délicate. Sa réputation de médiateur régional pourrait être affectée si les accusations de complicité avec des groupes armés se confirmaient. De plus, cette dispute intervient alors que la région sahélo-saharienne connaît une recomposition des alliances et une multiplication des crises, rendant la stabilité régionale fragile.

La saisine de la Cour internationale de justice pourrait donc servir de test pour les relations bilatérales et pour le rôle de l’Algérie dans la sécurité du Sahel. Elle montre également comment un incident technique, comme l’abattage d’un drone, peut se transformer en enjeu diplomatique majeur, révélant les lignes de fracture et les sensibilités entre voisins historiquement liés.