Présidentielle 2026 au Bénin : Front uni des partis de la mouvance

La journée du mardi 16 septembre 2025 aura marqué un tournant décisif dans la dynamique politique en vue des élections générales de 2026. Deux événements majeurs, survenus à Cotonou, témoignent d’un effort accru de consolidation au sein de la mouvance présidentielle, pendant que l’opposition fait face à des fissures internes.

Dans l’après-midi, le Bénin Royal Hôtel a accueilli une cérémonie de signature de protocoles d’accords entre l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), le Bloc Républicain (BR) et les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Cet acte, hautement symbolique, marque la volonté des deux grandes formations de la mouvance présidentielle de tendre la main à un parti longtemps présenté comme pilier de l’opposition.

Deux volets ont marqué cette rencontre : d’abord, la réaffirmation du partenariat entre l’UPR et le BR à travers un accord d’entente visant à consolider leur collaboration. Ensuite, la conclusion d’un accord de gouvernance et d’une coalition parlementaire tripartite avec les FCBE. Les trois formations s’engagent ainsi à mener un travail conjoint lors de la prochaine législature à l’Assemblée nationale.

Toutefois, les FCBE entendent garder une marge d’autonomie. Le parti a clairement indiqué qu’il présentera son propre duo de candidats à la présidentielle de 2026, tout en participant à la coalition parlementaire. Cette stratégie, qui pourrait sembler paradoxale, traduit une volonté de peser sur la scène nationale sans s’isoler d’une dynamique de majorité.

L’UPR et Moele-Bénin à la table des discussions

Presque en parallèle, une autre rencontre stratégique a eu lieu au siège national annexe de l’UPR. Le président de l’Union Progressiste le Renouveau, le professeur Joseph Fifamin Djogbénou, a reçu Jacques Ayadji, président du Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin).

Accompagnés de fortes délégations, les deux dirigeants ont discuté de la possibilité d’accords de coalition parlementaire et de gouvernance. Si les relations entre leurs formations avaient été marquées ces derniers mois par des passes d’armes, notamment sur le terrain politique, cette rencontre annonce un apaisement et une convergence d’intérêts. Pour la mouvance, l’objectif est clair : faire taire les querelles et présenter un bloc uni face aux enjeux électoraux de 2026.

La mouvance autour d’un candidat

L’ensemble des partis alliés à la majorité présidentielle ont d’ores et déjà officialisé leur soutien à la candidature de Romuald Wadagni pour la présidentielle de 2026. Le ministre de l’Économie et des Finances, devenu figure centrale du dispositif, incarne le compromis autour duquel s’articulent les efforts de rassemblement. Les accords signés ce mardi ne font que confirmer une tendance lourde : la mouvance veut éviter les divisions qui pourraient lui coûter cher dans les urnes.

L’opposition…

Pendant que la majorité se consolide, l’opposition connaît des turbulences. Le Mouvement Populaire de Libération (MPL), par la voix de son président Expérience Tèbé, a annoncé son retrait du cadre de concertation des forces de l’opposition. Dans une correspondance adressée au coordonnateur du regroupement, il avait dénoncé « la vacuité des appels à la cohésion et au consensus » ainsi que des « actes isolés » posés par certains partis membres. Alors que la mouvance multiplie les gestes d’unité, les rangs adverses semblent davantage minés par les divisions que renforcés par une stratégie commune.

À un an de l’échéance électorale, le paysage politique béninois prend ainsi une tournure claire : une mouvance présidentielle qui multiplie les rapprochements et affiche sa cohésion autour d’un candidat unique, et une opposition plutôt calme. La cérémonie du Bénin Royal Hôtel comme la rencontre UPR–Moele-Bénin traduisent une recomposition stratégique où les querelles d’hier sont reléguées au second plan pour céder la place à un calcul électoral pragmatique. L’opposition, de son côté, devra rapidement trouver une alternative crédible si elle souhaite peser face à une majorité qui a choisi de faire front commun.