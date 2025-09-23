Présidentielle 2026 au Bénin : Houngbédji n’a pas encore donné son soutien

Depuis Toronto, où il séjourne pour des raisons familiales, Adrien Houngbédji, président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), a tenu à clarifier sa position dans la perspective de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Dans un communiqué daté du 19 septembre 2025, l’ancien président de l’Assemblée nationale a démenti catégoriquement les informations relayées par certains médias faisant état d’un soutien déjà acté en faveur d’un candidat.

« L’empathie pour une personne est une chose ; l’engagement politique aux côtés de cette personne en est une autre », a-t-il précisé, soulignant que le choix de soutenir un prétendant à la magistrature suprême ne saurait être fondé sur des relations personnelles ou des visites de courtoisie. Adrien Houngbédji rappelle que, pour l’heure, un seul candidat est officiellement désigné, mais que celui-ci n’a pas encore présenté de projet de société ni de programme. Or, a-t-il insisté, l’élection présidentielle est « une compétition majeure qui engage le destin d’un peuple », et les électeurs devront se déterminer en fonction des visions et propositions concrètes des différents aspirants.

L’homme politique a par ailleurs souligné que son éventuel choix ne pourra se faire sans une prise en compte des « valeurs et règles » auxquelles il a réaffirmé son attachement à plusieurs reprises. Il a également rappelé qu’il ne parle pas en son nom propre, mais au titre d’un courant politique « largement représenté dans la société béninoise » et qui dépasse désormais les frontières du PRD.

« J’ai le devoir de discuter du futur choix avec eux, afin que mon choix soit aussi leur choix, car ils ne sont pas des moutons de Panurge », a-t-il expliqué. Pour lui, toute décision prise sans consultation de cette base élargie serait « dépourvue d’effet ».