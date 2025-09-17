Présidentielle 2026 au Bénin : Le BR mise sur le duo Wadagni-Talata

Le Bloc Républicain a dévoilé son ticket pour l’élection présidentielle d’avril 2026. Romuald Wadagni, pressenti pour porter les couleurs du parti, sera accompagné de Mariam Chabi Talata, actuelle Vice-présidente de la République. L’annonce est tombée le 16 septembre 2025, à l’issue d’une réunion du Secrétariat exécutif présidée par Abdoulaye Bio Tchané.

La désignation de Mariam Chabi Talata n’est pas le fruit du hasard. Mandaté fin août pour proposer un profil de colistière, le Secrétariat exécutif a mené plusieurs consultations avant de retenir son nom. Le communiqué final parle d’un « choix stratégique » censé renforcer la crédibilité du Bloc Républicain à quelques mois d’un scrutin décisif.

Un parcours institutionnel riche

Mariam Chabi Talata a derrière elle une trajectoire marquée par le service public. Députée en 2019, elle a été élue première vice-présidente de l’Assemblée nationale avant d’accéder, en 2021, à la vice-présidence de la République. Avant son entrée en politique, elle s’était déjà illustrée dans le secteur éducatif, notamment comme inspectrice pédagogique et directrice de l’enseignement secondaire général.

Décrite comme une femme rigoureuse et proche des citoyens, Mme Talata est présentée par son parti comme un atout pour élargir la base électorale du duo. Avec ce tandem, le Bloc Républicain entend capitaliser sur les réformes et les chantiers de développement initiés depuis 2016. « Le ticket Wadagni–Talata incarne une nouvelle dynamique de progrès pour le Bénin », affirme le communiqué. Le parti appelle désormais ses militants à une forte mobilisation afin de transformer ce choix en victoire électorale.