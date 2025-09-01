Présidentielle 2026 au Bénin : Ousmane Batoko soutient Romuald Wadagni

Ousmane Batoko (Photo la Nation)

À peine désigné candidat de la mouvance pour l’élection présidentielle d’avril 2026, Romuald Wadagni bénéficie déjà de soutiens affirmés. L’ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, s’est réjoui de ce choix qu’il considère comme « une aubaine ». « C’est une candidature que nous avons souhaitée depuis de longues années », a-t-il déclaré.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les membres de l’Initiative de Natitingou pour 2026, qu’il préside, Ousmane Batoko a souligné que le ministre de l’Économie et des Finances incarne une alternative crédible au président sortant Patrice Talon, avec lequel il a souvent exprimé des divergences.

Publicité

« Je sais qu’avec Romuald Wadagni, nous ferons mieux pour la liberté, nous ferons mieux pour la démocratie », a affirmé l’ancien haut magistrat, estimant que le candidat désigné saura aller plus loin que l’actuel chef de l’État dans les domaines des droits fondamentaux et du renforcement de la vie démocratique.

En octobre 2024, dans une interview accordée à Eden TV, il avait dressé un constat sévère de la situation politique nationale. Il dénonçait un climat « troublé et confus », marqué par un déficit de transparence et un manque d’informations fiables pour la population. « Personne n’a les bonnes informations pour rassurer la population et lui permettre de retrouver un minimum de sérénité, afin de mieux se projeter dans l’avenir », avait-il déploré.

Il s’était également inquiété de la gestion opaque d’une tentative de coup d’État supposée impliquer des personnalités politiques, regrettant que cette affaire plonge le pays dans une « zone d’incertitude et de désorientation ». Face à ce contexte, il plaidait déjà pour un retour à la transparence et à un débat public ouvert.