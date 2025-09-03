Présidentielle 2026 : les soutiens à Romuald Wadagni se multiplient (lire la déclaration de Soglo)

Le ministre Wadagni (Photo : Présidence Bénin)

À peine désigné candidat de la mouvance présidentielle pour la prochaine élection, Romuald Wadagni enregistre déjà de nombreux ralliements. Du monde politique aux personnalités de la société civile, les témoignages d’appui affluent, renforçant l’image d’un candidat qui s’impose désormais comme le choix stratégique de la majorité.

Face aux médias le lundi 1er septembre 2025, le député Maixent Djeigo, membre de l’Union progressiste le Renouveau, a salué la désignation du ministre d’État de l’Économie et des Finances. Il voit en lui le candidat de la continuité et de la stabilité. « Ce sont les partis politiques qui ont identifié le meilleur d’entre nous pour le positionner comme candidat (…) Je vous fais le challenge, au soir des élections, notre candidat passera au premier tour dans la même proportion », a déclaré l’élu, insistant sur la solidité de la base parlementaire qui soutient Wadagni.

Publicité

Soutiens institutionnels et politiques

Le choix de Romuald Wadagni est également salué dans les rangs du Bloc Républicain. À l’issue d’une rencontre avec le candidat, Samou Séibou Adambi a estimé que ce choix « préserve les acquis » du régime Talon et assure une continuité des réformes engagées. « Nous connaissons l’homme technocrate, dans sa rigueur et sa témérité », a-t-il souligné, avant d’exprimer un vœu : voir Wadagni poursuivre l’œuvre du président sortant.

L’adhésion dépasse le cercle immédiat de la mouvance. L’ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, a qualifié cette candidature « d’aubaine », tandis que depuis Paris, l’ex-chef de l’État Nicéphore Soglo a exprimé son « encouragement » et sa « joie » face à ce choix, qu’il considère comme une reconnaissance en faveur de la jeunesse et du dynamisme.

La surprise Basile Ahossi

Si les soutiens de la mouvance étaient attendus, la véritable surprise est venue de l’opposition. Le député Basile Comlan Ahossi, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale et membre du parti Les Démocrates, a adressé une lettre de félicitations au candidat. Dans ce courrier, il vante les qualités de Wadagni, allant jusqu’à affirmer : « Vous n’êtes pas que le candidat des partis politiques vous ayant adoubé. Vous êtes mon candidat à moi aussi. ». Ce geste, inédit dans le contexte politique actuel, vient rappeler le positionnement atypique de l’élu, déjà remarqué lors du vote de la loi de finances 2024, où il s’était singularisé en soutenant le texte défendu par le gouvernement.

Une dynamique en marche

À mesure que les déclarations de soutien s’accumulent, Romuald Wadagni consolide sa stature de candidat d’union et de continuité. Entre la confiance exprimée par les députés de la majorité, les prises de position d’anciens hauts responsables et les ralliements inattendus, la campagne s’annonce déjà marquée par une dynamique de large adhésion autour de sa personne. (👉 Suivez toute l’actualité béninoise sur notre compte TikTok : @lanouvelletribunebenin ;🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant ici : La Nouvelle Tribune sur WhatsApp)