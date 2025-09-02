Bénin : Basile Ahossi créée encore la surprise…

À quelques mois de la présidentielle de 2026, le député Comlan Léon Basile Ahossi, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, crée de nouveau la surprise sur l’échiquier politique. Membre du parti d’opposition Les Démocrates (LD), l’élu de la 17ᵉ circonscription a adressé une lettre de soutien à Romuald Wadagni, candidat désigné par les partis de la mouvance présidentielle.

Dans ce courrier, daté de ce 2 septembre, Basile Ahossi ne cache ni son admiration ni sa confiance en l’actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances. « Votre parcours académique et professionnel, votre sérieux et votre dévouement au travail, votre éthique et votre sens d’écoute ainsi que vos prouesses (…) vous distinguent et vous qualifient pour la charge », écrit-il, avant de conclure : « Vous n’êtes pas que le candidat des partis politiques vous ayant adoubé. Vous êtes mon candidat à moi aussi. »

Ce ralliement inattendu intervient dans un contexte marqué par la démonstration d’unité des députés Les Démocrates à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Le même jour, en effet, les 28 parlementaires du groupe s’étaient présentés ensemble pour retirer leurs formulaires de parrainage, affichant une cohésion qui contraste avec la démarche individuelle de Basile Ahossi.

Ce n’est pas la première fois qu’il s’écarte de la ligne officielle de son parti. Déjà en décembre 2023, lors du vote du projet de loi de finances, gestion 2024, il avait surpris en soutenant le texte gouvernemental, contrairement à ses collègues de l’opposition. Interrogé par Radio Lokossa, il avait justifié sa position en rappelant que « le rapport général du budget a été voté à l’unanimité des 109 députés » et qu’il n’y avait, selon lui, « aucune raison de s’y opposer ».

En choisissant de formaliser son soutien à Romuald Wadagni, Basile Ahossi confirme son penchant pour les positions atypiques, souvent à contre-courant de sa formation politique. Son geste ne manquera pas de susciter débats et interrogations au sein de l’opposition, tandis que la mouvance présidentielle se réjouit de ce ralliement inattendu à la candidature de son champion.