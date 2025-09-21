Programme Gbessoké au Bénin : Plus de 20 mille ménages ont reçu des transferts monétaires

Le gouvernement béninois a donné, le jeudi 18 septembre 2025, le coup d’envoi effectif des transferts monétaires aux ménages pauvres dans le cadre du Programme de Filets de Protection Sociale Productifs (PFPSP), plus connu sous le nom de GBESSOKE. Dès le lendemain, de nombreux bénéficiaires ont constaté sur leurs téléphones la réception des premiers paiements.

Cette phase pilote couvre 12 communes réparties dans les 12 départements du pays. Au total, 20 621 ménages, dont 85 % dirigés par des femmes, ont touché une première allocation d’un montant global de 208,2 millions FCFA. Ces transferts mensuels se poursuivront pendant neuf mois. Deux versements supplémentaires de 50 000 FCFA chacun sont également prévus au sixième et au neuvième mois pour soutenir le développement d’activités génératrices de revenus (AGR).

L’enveloppe totale mobilisée pour cette première cohorte avoisine les 4 milliards FCFA. Au-delà de cette étape initiale, le programme ambitionne une extension progressive à l’ensemble des 77 communes du Bénin, en fonction du processus de certification des ménages éligibles mené par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

Publicité

Un dispositif préparatoire rigoureux

Avant le démarrage effectif, plusieurs mesures ont été prises :

vérification sur le terrain de l’éligibilité des ménages en situation d’extrême pauvreté par une équipe mixte de l’INStaD et du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance ;

distribution gratuite de cartes SIM sécurisées pour garantir transparence et traçabilité des transferts ;

mise en place d’instances locales de gestion des plaintes afin d’assurer équité et participation communautaire ;

sensibilisation des bénéficiaires et acteurs locaux aux enjeux sociaux et environnementaux du programme.

Cette approche, saluée par les partenaires techniques et financiers, renforce la crédibilité de GBESSOKE en matière de gouvernance sociale.

Une stratégie de résilience économique

Pour la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, GBESSOKE incarne un changement de paradigme : « Avec ce programme, nous passons d’une logique d’assistance à une dynamique de résilience économique. Ces transferts sont un tremplin pour que chaque bénéficiaire devienne acteur de son propre développement », a-t-elle déclaré lors d’une visite de terrain à Za-Kpota.

À terme, le projet vise à accompagner 150 000 ménages en situation de pauvreté extrême, soit près d’un million de personnes, à travers des transferts monétaires réguliers, l’appui aux AGR, l’extension des Guichets Uniques de Protection Sociale (de 85 à 120), et des interventions spécifiques en faveur de 10 000 familles touchées par les inondations. GBESSOKE s’inscrit dans une stratégie plus large qui inclut également le Projet ARCH (assurance maladie, crédit et formation) et le Microcrédit Alafia. Ensemble, ces dispositifs traduisent la volonté du gouvernement de transformer la croissance économique en progrès social durable.