Quitus fiscal au Bénin : Les Démocrates toujours insatisfaits malgré le réajustement de la DGI

Le débat autour de la délivrance du quitus fiscal continue d’animer la scène politique béninoise. Invité ce jeudi 18 septembre 2025 sur Tado FM, Guy Dossou Mitokpè, secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, est revenu sur la rencontre tenue la veille entre une délégation de sa formation et la Direction générale des impôts (DGI).

Conduite par le président du groupe parlementaire, Nourénou Atchadé, la délégation des Démocrates avait saisi la DGI afin d’obtenir des clarifications sur le fonctionnement de la plateforme numérique récemment ouverte pour la délivrance du quitus fiscal. Le point de discorde portait notamment sur l’obligation faite aux usagers de préciser le type d’élection avant de soumettre leur demande.

Dans un communiqué, la DGI a expliqué que ce paramètre répondait aux délais de traitement imposés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui varient selon les scrutins. Après concertation avec l’institution électorale, la DGI a annoncé avoir reparamétré la plateforme, donnant ainsi suite à la requête des Démocrates.

Toutefois, Guy Dossou Mitokpè estime que cette réponse reste insuffisante. « Les points que nous avons soulevés étaient très pertinents. L’argument du manque de temps avancé par la Direction ne tient pas », a-t-il déclaré. Selon lui, la question essentielle demeure : « pourquoi faut-il indiquer l’élection pour laquelle on sera candidat ? ». Le responsable politique a par ailleurs rappelé les inquiétudes du parti face à ce qu’il considère comme un risque de manipulation, évoquant le rôle de l’administration fiscale lors des élections de 2019 et 2021.

Pour rappel, lors d’une précédente conférence de presse, Les Démocrates avaient insisté sur l’importance de rendre la plateforme opérationnelle en amont des prochaines échéances électorales, prévues en 2026. Le parti affirme ne pas contester l’obligation légale du quitus fiscal, mais craint que son utilisation ne soit détournée à des fins politiques.

Malgré les ajustements annoncés par la DGI, Les Démocrates disent donc rester « sur leur faim » et appellent à davantage de transparence dans la gestion de cet outil, désormais incontournable dans le processus électoral. « Pour nous, il faudrait laisser la latitude et montrer la plus grande transparence pour que tout le monde puisse aller vers cette plateforme avec le cœur dégagé et le cœur en paix et ouvert. Et donc après cette séance de travail avec le directeur général des impôts, je peux aisément dire que nous continuons de rester sur notre faim », a-t-il indiqué.