Crise Bénin–Gabon : Cotonou réagit encore et appelle à la retenue

Après des semaines de tensions sur les réseaux sociaux entre Béninois et Gabonais, le gouvernement béninois a publié ce mercredi 24 septembre un nouveau communiqué. L’exécutif invite à privilégier le respect mutuel et met en garde contre tout propos outrageant visant les autorités des deux pays.

Le gouvernement béninois a réagi une nouvelle fois aux tensions entourant la situation de ses ressortissants au Gabon. Dans un communiqué daté du 24 septembre 2025, il dit suivre « avec préoccupation » la multiplication d’invectives et de propos outranciers entre citoyens béninois et gabonais sur les réseaux sociaux. L’exécutif appelle chacun à la retenue et à une « communication responsable et respectueuse », rappelant que les deux peuples entretiennent des relations fraternelles qu’il convient de préserver.

Le texte insiste sur la protection réciproque assurée aux communautés dans les deux pays : les Béninois au Gabon et les Gabonais au Bénin. Mais il prend aussi un ton plus ferme : le gouvernement annonce que des poursuites judiciaires seront engagées, conformément au Code du numérique, contre toute personne tenant des propos outrageants à l’égard des autorités ou incitant à la haine. L’exécutif exhorte enfin les citoyens à privilégier la paix, la tolérance et le respect mutuel.

Les prémices de la crise

Cet appel intervient après plusieurs épisodes. Le 14 août dernier, un premier communiqué du ministère des Affaires étrangères annonçait l’envoi d’une mission pour identifier et recenser les Béninois souhaitant regagner volontairement leur pays. Une mesure motivée par les restrictions économiques prises au Gabon à l’encontre des étrangers.

Quelques jours plus tard, le 18 août, un second communiqué invitait déjà les internautes béninois et gabonais à plus de courtoisie dans leurs échanges. Le gouvernement rappelait alors que les relations de coopération entre les deux pays demeuraient solides et que les ressortissants béninois bénéficiaient de la bienveillance des autorités gabonaises.

Diplomatie en coulisses

Sur le plan diplomatique, la polémique a également été évoquée lors d’une rencontre le 22 août à Yokohama, en marge de la TICAD 9, entre la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, et le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michel Onanga Ndiaye. Ce dernier avait réaffirmé la souveraineté de son pays sur l’organisation économique à Lambaréné, tout en soulignant l’attachement du Gabon à la protection des étrangers. Les tensions, nées de l’attribution des places au marché central de Lambaréné et amplifiées par les réseaux sociaux, ont vite pris une dimension diplomatique. À Cotonou, les autorités s’inquiètent de ces échanges parfois marqués par des propos discourtois.