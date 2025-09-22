Alexandre Lapine (Pavel Lisitsyn / Sputnik via AP)

Le général Alexandre Lapine, figure militaire en Russie, a été relevé de ses fonctions, selon plusieurs médias. L’annonce est intervenue à la fin de septembre 2025, marquant un tournant dans sa carrière au sein de l’armée. Officiellement, il devrait rejoindre la République du Tatarstan dans un rôle civil de soutien aux anciens combattants et à leurs familles. Les raisons précises de cette décision restent incertaines, oscillant entre critiques liées aux revers militaires, pressions politiques et arguments de santé.

Une carrière marquée par des succès puis des critiques

Le général Lapine s’était illustré lors de plusieurs campagnes militaires. Commandant du district militaire central, il avait été décoré pour sa participation aux opérations en Syrie et reconnu par les autorités comme un officier efficace. Ses actions lui avaient valu d’être présenté comme un héros dans la communication officielle, notamment après la prise de Severodonetsk lors de la guerre en Ukraine. Ce parcours l’avait hissé parmi les généraux les plus visibles de l’armée russe, régulièrement cité comme exemple de loyauté et de discipline. Ce rappel historique permet de comprendre pourquoi sa mise à l’écart actuelle attire une attention particulière, y compris à l’étranger où certains analystes soulignent l’impact de ce changement sur la hiérarchie militaire russe.

Son image a toutefois été ternie après la perte de la ville de Lyman en 2022, épisode qui avait déjà conduit à sa rétrogradation temporaire. Plus récemment, des critiques se sont accumulées concernant la défense de la région de Kursk, où une offensive ukrainienne a entraîné des reculs notables. Des analystes considèrent que ces revers ont fragilisé sa position, ouvrant la voie à des décisions politiques destinées à désigner des responsables. Cette interprétation est renforcée par des comparaisons avec d’autres généraux écartés dans des circonstances similaires.

Publicité

Entre repositionnement et incertitudes sur l’avenir

Selon les informations disponibles, Lapine serait appelé à occuper un poste d’adjoint au chef de la République du Tatarstan, chargé de la politique de soutien aux familles de militaires et de la réintégration des anciens combattants. Ce type de nomination s’inscrit dans une pratique courante en Russie, où des officiers quittant le commandement actif se voient confier des missions civiles liées à la défense et aux affaires sociales. Pour plusieurs observateurs, cette transition traduit autant une volonté d’éviter une disgrâce totale qu’un signal adressé aux autres cadres de l’armée.

Les raisons officielles de son limogeage n’ont pas été communiquées par le ministère de la Défense. Certaines sources évoquent des problèmes de santé, d’autres des pressions internes destinées à afficher une forme de responsabilité après les difficultés rencontrées sur le front. La nomination de Yevgeny Nikiforov pour diriger le district militaire de Léningrad confirme en tout cas que le Kremlin réorganise une partie de son commandement. À ce stade, la trajectoire future de Lapine dépendra autant de son nouveau rôle civil que de l’évolution du rapport de forces au sein de l’appareil militaire russe. Sa mise à l’écart illustre le climat mouvant dans lequel évoluent les hauts responsables militaires russes, entre impératifs stratégiques et repositionnements politiques.