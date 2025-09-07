Russie : Trump prêt à prendre des sanctions après une attaque massive en Ukraine

© JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

Donald Trump a confirmé dimanche qu’il était prêt à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie après une offensive aérienne d’une ampleur exceptionnelle sur l’Ukraine. Au cours de la nuit de samedi à dimanche, plus de 800 drones et 13 missiles ont été lancés par Moscou, dont la majorité ont été neutralisés par les forces ukrainiennes. Cette action pourrait accroître les tensions et influencer la trajectoire des négociations diplomatiques entre Washington et Moscou.

Des tentatives diplomatiques fragilisées par la violence

Cette escalade survient après plusieurs initiatives diplomatiques menées par Trump pour rapprocher les positions des deux camps. Le 15 août 2025, il a rencontré Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska. Lors de cet entretien, il a retiré l’exigence d’un cessez-le-feu préalable et a proposé de négocier un accord global incluant des concessions territoriales ukrainiennes, proposition qui n’a finalement pas abouti.

Trois jours plus tard, Volodymyr Zelensky s’est rendu à Washington accompagné de dirigeants européens afin d’aborder les questions de sécurité et d’un éventuel cadre de paix. Il a toutefois refusé tout compromis territorial concernant la Crimée et le Donbass. Trump avait proposé soit une rencontre directe entre Poutine et Zelensky, soit une réunion tripartite incluant Poutine, mais aucune date n’a été arrêtée. Ces démarches reflètent la volonté américaine de s’impliquer diplomatiquement, malgré des divergences persistantes et la poursuite des combats qui compliquent les négociations.

Sanctions et impact stratégique

Face à l’attaque massive, Trump a indiqué qu’il était prêt à sanctionner la Russie. Pour l’Ukraine, ces mesures représentent un appui concret, mais elles mettent aussi en lumière la fragilité de la situation. Chaque frappe, chaque décision politique agit comme un effet domino, pouvant modifier rapidement l’équilibre militaire et diplomatique.

L’ampleur de cette offensive rappelle que les discussions sur la paix restent difficiles et que la stratégie américaine oscille entre pression économique et ouverture à la négociation.