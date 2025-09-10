Sénégal : À Linguère, des voleurs emportent 20 millions CFA lors d’une attaque

Dans la nuit de lundi à mardi, un guichet Wave situé au marché central de Linguère a été la cible d’une attaque armée nous rapporte APS. Vingt millions de francs CFA ont été dérobés après que les assaillants ont neutralisé les vigiles. L’opération, menée dans des conditions favorisées par la pluie et une coupure d’électricité, a créé un climat d’inquiétude dans la ville. Une enquête a été ouverte pour tenter d’identifier les auteurs de ce braquage.

Des circonstances favorables aux assaillants

Selon le commissaire Ousmane Ndao, les malfaiteurs ont agi sous une forte pluie, à un moment où la zone était plongée dans l’obscurité. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule, emportant la somme sans être inquiétés. La police locale souligne que la surveillance de la ville reste limitée par un manque de moyens logistiques, ne disposant actuellement que d’un seul véhicule opérationnel. Cette contrainte complique la capacité de réaction rapide face à des attaques coordonnées.

Une ville déjà confrontée à des défis sécuritaires

Ces dernières années, plusieurs localités du nord du pays ont fait face à des incidents similaires, mettant en évidence la vulnérabilité des services financiers de proximité. Les coupures d’électricité récurrentes et l’insuffisance des effectifs de sécurité créent des failles exploitées par les bandes armées. L’épisode de Linguère illustre une fois encore la nécessité d’un renforcement des dispositifs policiers et d’un appui en matériel pour mieux protéger les établissements sensibles.

Publicité

Les autorités affirment que des investigations sont en cours pour retrouver les auteurs de l’attaque et récupérer les fonds volés. En attendant les résultats, l’événement relance les discussions sur la sécurisation des guichets financiers et sur l’adaptation des moyens de surveillance aux réalités locales.