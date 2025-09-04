Sénégal : Abdoulaye Fall prend les commandes de la Fédération après l’ère Senghor

Photo de jason charters - Unsplash

Sous la présidence d’Augustin Senghor, le football sénégalais a connu des moments historiques. La CAN 2021, premier sacre continental de l’équipe nationale A, reste le symbole le plus fort. Mais l’empreinte de son mandat ne se limite pas à ce trophée : les Lions ont brillé dans toutes les catégories, du CHAN aux U20 et U17, sans oublier la domination en Beach Soccer. Ces succès successifs ont installé le Sénégal parmi les grandes nations du continent, offrant au pays une crédibilité sportive rarement atteinte auparavant.

Une transition officialisée au siège de la FSF

Le 2 septembre, la passation de service entre Augustin Senghor et son successeur Abdoulaye Fall a été organisée au siège de la Fédération sénégalaise de football. Cet acte marque la fin d’un long cycle et l’ouverture d’une nouvelle ère. Élu le 2 août dernier, Abdoulaye Fall prend désormais officiellement les rênes d’une institution auréolée de titres mais aussi chargée d’attentes.

Publicité

Dès son installation, il a tenu à poser un geste symbolique fort : rejoindre la tanière de l’équipe nationale A lors d’un entraînement à Diamniadio. Entouré de plusieurs membres du comité exécutif, il est allé à la rencontre des Lions, comme pour rappeler que la relation entre la fédération et ses sélections doit rester directe et vivante.

Continuité et nouveaux défis

La passation ne signifie pas seulement un changement de visage à la tête de la FSF. Elle soulève aussi des interrogations : comment prolonger l’héritage d’Augustin Senghor tout en apportant une nouvelle dynamique ? Abdoulaye Fall arrive dans un contexte où les attentes sont immenses, tant du côté des joueurs que des supporters.

Le geste de se rendre aussitôt auprès de l’équipe nationale peut être lu comme une volonté d’ancrer son mandat dans la proximité et le dialogue. Mais au-delà du symbole, il lui faudra répondre à des défis concrets : consolider la gouvernance, poursuivre l’amélioration des infrastructures et maintenir le Sénégal parmi les favoris sur la scène africaine.

Le passage de témoin entre Augustin Senghor et Abdoulaye Fall ouvre ainsi un nouveau chapitre. Si le premier a écrit l’histoire en apportant le premier trophée continental, le second est désormais attendu pour démontrer que cette victoire n’était pas un aboutissement, mais bien le début d’une tradition de succès durable.