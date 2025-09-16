Sénégal : Culture, Sécurité, Infrastructures… les nouveaux ministres dévoilent leurs priorités

Ce lundi, plusieurs ministères stratégiques ont connu leur passation de service à Dakar. Déthié Fall, nommé à la tête des Infrastructures, a reçu officiellement ses nouvelles attributions en présence de ses prédécesseurs. Mouhamadou Bamba Cissé, nouveau ministre de l’Intérieur, et Amadou Ba, désormais chargé de la Culture, ont également pris fonction. Ces changements marquent une étape clé dans la mise en place du nouvel exécutif sénégalais, déterminé à renforcer l’efficacité administrative.

Trois ministères structurants sous nouvelle direction

Le ministère des Infrastructures concentre désormais plusieurs portefeuilles auparavant dispersés entre différents départements. À l’occasion de la cérémonie de passation avec la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Dr Fatou Diouf, Déthié Fall a également pris en charge la Direction des infrastructures portuaires. S’exprimant sur ses priorités, il a assuré que les projets devront être conduits « de jour comme de nuit… de façon militaire », insistant sur la nécessité de livrer des chantiers dans les délais. Plus tôt, il s’était rendu au ministère de la Famille et de l’Action sociale pour réceptionner des programmes jusque-là rattachés à ce département.

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, la transition s’est déroulée entre le Général Jean-Baptiste Tine et le nouveau ministre Mouhamadou Bamba Cissé. Ce dernier a défendu une vision axée sur une « doctrine du service public et non de la puissance publique », affirmant vouloir rétablir civisme, sûreté et tranquillité.

Culture et Justice au cœur de la réorganisation

La passation entre Amadou Ba, désormais ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, et Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports, a ouvert une nouvelle séquence pour le secteur culturel. Le nouveau titulaire a insisté sur l’importance de se réapproprier l’identité nationale face aux bouleversements technologiques. Selon lui, « le seul secteur qui pourra encore procurer des émotions… c’est la culture ». En parallèle, il a mis en avant l’objectif de consolider les recettes et les emplois générés par les industries culturelles, tout en valorisant le patrimoine.

Les changements opérés ce lundi s’ajoutent à d’autres passations attendues. Le ministère de la Justice est désormais confié à Yassine Fall, précédemment chargée de l’Intégration et des Affaires étrangères. Ce portefeuille, désormais confié à l’ancien diplomate Cheikh Niang, illustre la volonté de renforcer l’ancrage diplomatique du pays tout en poursuivant la réforme de la justice. Ces ajustements s’inscrivent dans une réorganisation globale de l’appareil d’État, destinée à améliorer la cohérence des politiques publiques et l’efficacité des services.

Ces passations successives marquent la poursuite du processus de mise en place de l’équipe gouvernementale, appelée à relever des défis économiques, sociaux et sécuritaires de premier plan.