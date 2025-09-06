Sénégal : Forum africain sur les systèmes alimentaires et nouveaux engagements à Dakar

Photo Supplied/Pixabay

Du 31 août au 04 septembre dernier, Dakar est devenu le carrefour de l’innovation agricole en Afrique. Sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, près de 6 000 acteurs du secteur agroalimentaire se sont réunis pour la 19ᵉ édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFSF), un rendez-vous centré cette année sur la jeunesse comme moteur de transformation. Les travaux se sont achevés entre autres en annonces qui pourraient redéfinir le paysage agricole continental selon ecofin.

La jeunesse au cœur des solutions

Le thème retenu, « La jeunesse africaine : piloter la collaboration, l’innovation et la transformation des systèmes agroalimentaires », a servi de fil conducteur aux échanges. Les présentations ont mis en avant des innovations agro-technologiques, mais aussi les attentes d’une génération qui revendique un rôle actif dans la modernisation des chaînes de valeur agricoles. Pour les organisateurs, impliquer les jeunes, c’est miser sur des solutions durables capables d’allier productivité et résilience face aux crises.

Partenariats stratégiques et initiatives globales

Le forum s’est conclu par plusieurs annonces majeures. Le Royaume-Uni, l’AGRA et l’Union africaine ont officialisé un partenariat de 5 millions de livres sterling (6,7 millions de dollars) pour développer des corridors commerciaux alimentaires. Dans le même temps, un protocole d’accord baptisé « Global Future Foods » a été signé avec le Conseil de coopération du Golfe, ouvrant de nouvelles perspectives pour les exportations agricoles africaines.

Autre moment fort : la présentation d’un livre blanc sur les infrastructures publiques numériques appliquées à l’agriculture, fruit d’une collaboration entre la Fondation Gates et la Banque mondiale. Cet outil vise à renforcer la transparence, améliorer l’accès aux données et accélérer l’intégration des innovations dans les exploitations.

Ces engagements montrent que l’AFSF n’est pas seulement un lieu de discussion, mais un espace de décisions concrètes. À Dakar, la jeunesse africaine a non seulement été au centre des débats, mais elle a aussi vu se dessiner des perspectives qui lui donneront davantage de moyens pour transformer l’agriculture de demain.